Virus už tu bude pořád, to je jisté. Návrat k normálu je otázka, říká Prymula

Do povědomí široké veřejnosti jste se zapsal výrazně v březnu 2020, kdy jste vyvolal téměř celonárodní šok prohlášením, že jednou z variant, jak se bránit rozšíření pandemie covidu u nás, je na rok či dva omezit cestování do zahraničí. Vzpomínáte si na to?

To samozřejmě varianta byla. Nebyla by to varianta trvalé ochrany, ale byla by to varianta, která by nám dala čas na očkování, což by znamenalo menší počet vážných případů onemocnění.

O viru toho nevíme spoustu. Každý den se o viru objevují nové informace. Chová se zcela nestandardně, způsobuje spoustu věcí, které jsme vůbec netušili. Roman Prymula epidemiolog