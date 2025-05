Jste nejcitovanějším vědcem světa v oboru Industrial crop (technické nebo také průmyslové plodiny, pozn. red.). Kalifornská instituce ScholarGPS to vyhodnotila pomocí umělé inteligence, kdy analyzovala více než 200 milionů publikací s 3 miliardami citací od více než 30 milionů vědců z 55 tisíc institucí. Jste tak pilný, nebo bylinky tolik lidí nezkoumá a jakákoli informace o nich je velmi citovaná?

Asi je to tou pílí. A nejenom mojí, mám skvělý tým a hodně spolupracuji se zahraničními kolegy. V České republice na detailnější výzkum nemáme peníze ani lidi, takže zahraniční spolupráce – a tedy dělba práce – je důležitá. Často jim také radím, jakým směrem se mají ubírat. A mám radost, když se můj nápad ukáže jako funkční a vědci ho publikují. A pokud jste pilní a hodně publikujete a jsou-li práce přínosné pro další výzkum, pak vás další vědci citují, a vlastně tak potvrzují vaši hypotézu.

Na zmiňovaném ocenění se píše, že jde o přínos nejenom citační, ale celkově pro obor, což potěší. Samozřejmě jsem rád, že jsem mezi 30 miliony vědců na prvním místě, hezky to zní, ale že bych tomu přikládal nějaký zvláštní význam, to ne. Ovšem je to hřejivý pocit z dobře vykonané práce, a to nejen mojí.