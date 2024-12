Spojuje čínskou a západní medicínu. Často tak objevíme kořen problému, líčí lékař

Rodion, to nezní moc česky. Vím o vás, že pocházíte z Ukrajiny. Jak jste se dostal do Čech?

Můj příběh je stejný jako u tisíců jiných rodin, které byly v devadesátých letech kvůli rozpadu Sovětského svazu nuceny odejít ze země. Moji rodiče se rozvedli, když jsem byl ještě malý, a maminka zůstala sama se dvěma dětmi, se mnou a mým mladším bratrem. Je vystudovaná šéfdirigentka, takže si asi umíte představit, jaký plat měla v té době na malém městě. Nechala nás proto nějaký čas u prarodičů a vydala se nejdříve na Slovensko a pak do Čech, aby pro nás zařídila lepší život. Po dvou letech, kdy už si vybudovala nějaké zázemí, se pro nás vrátila. Do dvou kufrů sbalila, co se dalo, a začali jsme nový život ve Frýdku-Místku.

Žít v souladu s přírodou neznamená jen bydlet na venkově, ale třeba i to, že když na nás něco leze, místo abychom hned sáhli po aspirinu, uvaříme si skořicovou směs se zázvorem a vypotíme se.