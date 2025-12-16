Za jídlo a potřeby pro děti prý rodina měsíčně utratí v přepočtu zhruba sto dvacet tisíc korun. Tatínek dětí se tedy musí pořádně otáčet. Od státu dostávají finanční podporu, ta ovšem nemůže zdaleka pokrýt všechny náklady. Rodiče ale uvedli, že se vždy najdou dobří lidé, kteří dětem například poskytnou nové oblečení nebo hračky.
„Rostou neskutečně rychle. Jsou úžasné. Zdravé děti jsou největším darem, který nám může být dán. Jsou to hodné děti, které se i v nízkém věku snaží pomoct a jako sourozenci se navzájem podporují. Mají se rády,“ uvedla pro Whatsthejam pyšná maminka, která si pochvaluje i to, že už se děti nebudí každou noc a ona se tak může vyspat. Když byly malé, téměř nespala.
Největší chaos je u nich prý ráno. Než se děti obléknou a připraví, zabere to hodně času. Stejně tak příprava snídaně pro tak početnou rodinu není nejjednodušší. Na pomoc mají několik chův a do péče o děti se zapojuje i rodina. K ruce mají i v noci tetu dětí, která zastane hodně práce.
„Manžel kvůli práci hodně cestuje, takže není doma tak často. Máme aspoň kamerový systém, na kterém může sledovat, co se zrovna doma děje. Myslím, že někdy je asi radši, že je v práci. Dřív jsme si neuvědomovali, jak lehký život jsme měli. Měli jsme tolik volného času a nic na práci, teď se nezastavíme,“ smála se maminka devíti dětí.
Z budoucnosti nemají strach, jen doufají, že všem dětem budou moct zajistit dostatečné vzdělání a podporu. „Hlavně aby byly zdravé a spokojené. Nic víc pro nás není důležité,“ dodala.