Robot je budoucnost, vyvinula ho armáda. Jednou můžeme operovat z domu, líčí lékař

Fascinovali vás roboti už jako malého kluka?
Přímo roboti asi ne, ale k technice a různým elektronickým vymoženostem jsem tíhnul.
Proč jste si ze všech medicínských oborů vybral zrovna chirurgii?
Táta je taky doktor, internista, takže jsem měl k medicíně blízko od mala. Bavily mě taky technické věci a rád jsem tvořil rukama. Na chirurgii se mi líbí, že okamžitě vidíte výsledek. V jiných oborech může být léčba dlouhodobá a trvá, než vidíte, jestli to funguje, nebo ne. Vždycky mě lákala kardiochirurgie nebo plastická chirurgie. Souhra okolností mě po škole nakonec přivedla k břišní chirurgii. Rozhodně toho nelituju.
Dneska by to už nebyl problém. Jenže to byl rok 2001, přišly teroristické útoky 11. září a zvýšila se obava z hackerského útoku a zneužití dat, což by se samozřejmě mohlo stát.