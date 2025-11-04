Robot je budoucnost, vyvinula ho armáda. Jednou můžeme operovat z domu, líčí lékař

Vladimír Teplan. V pražské Nemocnici Na Homolce operuje břišní dutiny pomocí robotického systému Da Vinci. Robot podle něj přináší samé výhody a do budoucna bude možná operovat úplně sám. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Marie Vejvodová
  20:00
V pražské Nemocnici Na Homolce operuje břišní dutiny pomocí robotického systému Da Vinci. Robot podle něj přináší samé výhody a do budoucna bude možná operovat úplně sám. Ulehčuje práci lékařům a NASA dokonce zkoumá jeho využití ve vesmíru, říká břišní chirurg Vladimír Teplan.

Fascinovali vás roboti už jako malého kluka?
Přímo roboti asi ne, ale k technice a různým elektronickým vymoženostem jsem tíhnul.

Proč jste si ze všech medicínských oborů vybral zrovna chirurgii?
Táta je taky doktor, internista, takže jsem měl k medicíně blízko od mala. Bavily mě taky technické věci a rád jsem tvořil rukama. Na chirurgii se mi líbí, že okamžitě vidíte výsledek. V jiných oborech může být léčba dlouhodobá a trvá, než vidíte, jestli to funguje, nebo ne. Vždycky mě lákala kardiochirurgie nebo plastická chirurgie. Souhra okolností mě po škole nakonec přivedla k břišní chirurgii. Rozhodně toho nelituju.

Dneska by to už nebyl problém. Jenže to byl rok 2001, přišly teroristické útoky 11. září a zvýšila se obava z hackerského útoku a zneužití dat, což by se samozřejmě mohlo stát.

Vstoupit do diskuse

Robot je budoucnost, vyvinula ho armáda. Jednou můžeme operovat z domu, líčí lékař

V pražské Nemocnici Na Homolce operuje břišní dutiny pomocí robotického systému Da Vinci. Robot podle něj přináší samé výhody a do budoucna bude možná operovat úplně sám. Ulehčuje práci lékařům a...

4. listopadu 2025

