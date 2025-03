Nemoc člověka svlékne z kůže. Docent Zajíček o zvláštní chorobě i popáleninách

Pane docente, někde jste se vyjádřil, že je kůže nejpodceňovanější orgán. Proč si to myslíte?

Lidé si neuvědomují, že kůže je největším orgánem těla. Bez ní jedinec umírá, a přitom se nedá na rozdíl od jiných orgánů nahradit. Vždy říkám studentům, že když hodí vajíčko do vroucí vody, za pár minut je natvrdo. V sauně ale člověk klidně zvládne teplotu sto stupňů, a to právě díky kůži, která ho efektivně ochrání. A to nejen před tepelnou změnou, ale třeba i před infekcí.

Dvě minuty odstáté kafe může způsobit během jedné vteřiny popáleniny druhého stupně.