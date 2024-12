Jak předejít demenci? Pozor si dejte na tlak a poruchy sluchu, radí neurolog

Alzheimerem nyní trpí téměř 60 milionů lidí na Zemi, do roku 2050 by se měl jejich počet dokonce ztrojnásobit. Účinná léčba příčin zatím neexistuje. To jsou ty špatné zprávy. A teď ty dobré. Podle aktuální zprávy, uveřejněné letos v srpnu v prestižním vědeckém časopise The Lancet, lze až polovině případů demence předejít.

Je očekávaný strmý nárůst počtu pacientů s Alzheimerovou nemocí opravdu jen důsledkem stárnutí populace?

Alzheimerova nemoc je věkově vázané onemocnění, to znamená, že se stárnutím skutečně narůstá i riziko jejího rozvoje. Vyjádřím to čísly: ve věkové skupině kolem pětašedesáti let postihuje kolem 2 % až 3 % populace. Před 70. rokem života ji však má už každý 20. senior a každých dalších 5 let se toto číslo zdvojnásobuje. To znamená, že ve věkové skupině devadesátníků má projevy Alzheimerovy nemoci téměř polovina populace. Jedním z důvodů, proč případů této nemoci přibývá, je tedy opravdu fakt, že se naše populace dožívá vyššího věku a narůstá i pravděpodobnost výskytu dalších zdravotních potíží, jež mohou riziko demence zvyšovat.