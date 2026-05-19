Chtěl jsem zjistit, kdo to tady řídí. Jestli my v laboratoři, nebo bůh na nebesích, usmál se Robert Edwards v rozhovoru s novináři britského deníku The Times. Nemiloval pozornost médií. Ale v červenci roku 2003 měl dobrý důvod promluvit. Odpověď na svou otázku v tu chvíli znal přesně 25 let. Vážila 2,5kg, při příchodu na světlo světa plakala. Dostala jméno Louise Brownová, ale celý západní svět ji znal jako první „dítě ze zkumavky“.
Ve skutečnosti zkumavka nehrála takovou roli jako Petriho miska, ale kdo by se zabýval takovými detaily. „Byl to fantastický úspěch. Šlo o daleko víc než řešení neplodnosti. Byla to revoluce v poznání kmenových buněk a etiky lidského početí,“ připomínal Edwards. Muž, kterého odsoudil samotný papež.
Kolik žen dostalo u pracovního pohovoru nevkusnou otázku: „Plánujete mít v dohledné době děti?“ Většina. Co když ta otázka bude v budoucnu znít: „Máte genetické předpoklady k nějaké nemoci?“