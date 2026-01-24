Zimní rituály, které posílí tělo i mysl a podpoří vaši imunitu

Zima nemusí být obdobím útlumu. Když se naučíme vnímat signály vlastního těla, propojíme pohyb, vyváženou stravu, bylinky a chvíle opravdového odpočinku, může být chladné období překvapivě tím nejzdravějším v roce.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Zimní měsíce jsou pro tělo zátěžovým obdobím – méně světla, více času stráveného uvnitř a častější kontakt s lidmi vytvářejí dokonalé podmínky pro šíření virů. Přesto existuje jednoduchý způsob, jak si v zimě udržet kondici i odolnost.

Základem je pohyb, rozumné vrstvení, výživná strava a každodenní malé rituály, které drží tělo i mysl v dobré formě. A možná ještě důležitější je ochota naslouchat tomu, co nám tělo říká – kdy zpomalit, kdy se nadechnout a kdy mu dodat energii.

Posilujte svou imunitu. Tipy, které vám pomohou přečkat zimu bez nemoci

Rozhýbaná imunita

Tělo v chladu pracuje intenzivněji – aby si udrželo teplotu, spaluje více energie. Každý krok venku se tak počítá dvojnásob. Stačí 20–30 minut svižné chůze nebo krátký běh, aby se rozhýbala cirkulace krve a imunitní buňky se dostaly tam, kde mají pracovat.

Pravidelný pohyb navíc zlepšuje spánek, který je pro obranyschopnost zásadní, a pomáhá vyrovnávat stres, jenž je tichým oslabovačem imunity.

„Růže šípková podporuje díky vitaminu C imunitní systém a tinktura z pupenů je výborná pro prevenci respiračních onemocnění,“ radí bylinkářka Jarmila Podhorná. V zimě se vyplatí stavět na jednoduchosti – krátká procházka o polední pauze může být pro zdraví účinnější než hodina v posilovně. Navíc přináší tolik potřebné denní světlo, které tělo i psychiku stabilizuje.

Aktuální číslo

Rytmus života

Předplatné můžete objednávat zde

Síla zimního talíře

Zimní strava nemusí být těžká. Tělo ocení dýni, mrkev, kysané zelí, luštěniny nebo semínka plná zinku. Teplé polévky dodají energii a podpoří trávení, které je přímo propojené s imunitou.

„Kořen dangšenu zase podporuje obranyschopnost a pomáhá tělu fungovat i v náročných podmínkách zimy,“ připomíná Podhorná další bylinku.

Důležitý je také pitný režim, přestože v zimě žízeň tolik necítíme. Teplé čaje se skořicí, zázvorem nebo citronem nejen prohřejí, ale dodají i pocit vnitřního klidu, který je v zimě stejně důležitý jako vitaminy.

Kondice jako mentální kotva

Nedostatek světla může snížit náladu i energii. Pravidelný pohyb ale funguje jako přirozené antidepresivum. Endorfiny zvyšují vitalitu a krátká procházka v parku dokáže vyčistit hlavu od každodenního shonu. Aby byl zimní trénink bezpečný, vyplatí se vrstvit oblečení a před každým cvičením tělo zahřát několika dynamickými pohyby.

Rady babiček na posílení imunity. Vyzkoušejte těchto deset ověřených receptů

Regeneraci podporují byliny jako kotvičník nebo rehmanie. „Kotvičník posiluje výkonnost, podporuje svalovou činnost a pomáhá tělu adaptovat se na nepříznivé podmínky,“ radí Podhorná.

Zima navíc nabízí aktivity, které jindy dělat nejdou – běžky, brusle, zimní turistiku či jemné otužování. Když je člověk respektuje, nepřeceňuje své síly a dá tělu adekvátní péči, mohou být překvapivě léčivé, stabilizující a přinést pocit, že i v chladu se dá cítit silně.

Příjemně se nadechněte

Krátké vystavení chladu – třeba otevření okna a pár hlubokých nádechů hned po probuzení – může »nakopnout« cirkulaci, zvýšit bdělost a postupně zlepšit odolnost organismu. Nejde o otužování, ale o jemný signál tělu, že je čas se probudit a nastartovat. Když se tento ranní rituál spojí s krátkým protažením nebo sklenicí teplé vody s citronem, účinek se ještě znásobí a tělo si lépe zvyká na zimní změny.

Článek vznikl pro časopis Rytmus života pro ženy.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Sláva je omrzela: Tyto hvězdy odešly ze světa šoubyznysu do ústraní

I slavným může sláva někdy lézt na nervy.

I slavní mají někdy slávy plné zuby. A to občas tak moc, že si musí dát na nějaký čas od šoubyznysu pauzu. Nebo rovnou odejít do předčasného důchodu. Podívejte se, které hvězdy si raději vybraly klid...

Ikonické róby návrháře Valentina, v nichž zazářily světové celebrity

Slavné krásky hrdě nosí róby od Valentina.

Za třiadevadesát let svého života vytvořil dnes již zesnulý návrhář Valentino Garavani nespočet módních kousků, které si oblíbili lidé po celém světě. A kralovali jim celebrity, jež rády módní kreace...

S každým rokem je krásnější. Irina Shayková ukazuje dokonalost bez příkras

Irina je s každým dalším rokem ještě svůdnější.

Nedávno oslavila čtyřicítku, ale s přehledem by mohla tvrdit, že je jí minimálně o deset let méně. Má tělo bohyně a s každým rokem navíc je snad ještě svůdnější. Podívejte se do naší galerie, jak...

Budu si muset nalít panáka! Vyměněná manželka putovala na jih Afriky

Bokang Terezu představil celé své rodině. Po jeho boku se měla zúčastnit svatby...

Výměna manželek nás tentokrát přenesla až na jih Afriky, do Botswany. Po sedmi letech strávených v cizině zavítala do rodné země Lucie. Odlišné kultuře se musela přizpůsobit Moravanka Tereza....

První dáma v černém. Pavlová ozdobila audienci u papeže českými symboly

Prezident Petr Pavel a jeho žena Eva při setkání s papežem Lvem XIV. (19. ledna...

Papež Lev XIV. přijal ve Vatikánu v pondělí český prezidentský pár. První dáma Eva Pavlová dodržela přísný dresscode určený pro návštěvy tohoto typu a vynesla černou s krajkovým šátkem mantilou....

Vývar je výživový zázrak i lék. Pomůže při rýmě i při hubnutí

Silný vývar s česnekovými knedlíčky

Už naši předkové věděli, že horký vývar dokáže každého, ať po nemoci, po porodu, v zimě, postavit na nohy. A tento trend se zase vrací. Je to dobře, protože vývary jsou báječným zdrojem energie. A...

24. ledna 2026

Zimní rituály, které posílí tělo i mysl a podpoří vaši imunitu

ilustrační snímek

Zima nemusí být obdobím útlumu. Když se naučíme vnímat signály vlastního těla, propojíme pohyb, vyváženou stravu, bylinky a chvíle opravdového odpočinku, může být chladné období překvapivě tím...

24. ledna 2026

Horoskop pro každé znamení na 5. týden roku 2026

ilustrační snímek

Co nás čeká ve dnech na přelomu měsíce ledna a února? Lvi, úplněk vás může potrápit a připomenout vám potíže se spaním nebo s trávením. Pokud přetrvávají, řešte je a nesvádějte je na Měsíc. Vodnáři,...

24. ledna 2026

Naservírujte si Dolomity na stůl. Tyto ladinské dobroty vás zasytí

Ladinská kuchyně je jednoduchá a vydatná: Panicia je polévka z ječmenných krup.

Pokud milujete lyžování a dobré jídlo, je italská Alta Badia jasným letošním cílem. Krajina ležící v srdci Dolomit je obývaná trochu tajemným evropským etnikem: Ladiny, kteří mají specifickou...

24. ledna 2026

Věk je jen číslo: České slavné ženy, které milují výrazně starší muže

Páry, které dělí velký věkový rozdíl, ale skvěle jim to klape.

Často si lidé myslí, že láska mezi výrazně mladší ženou a starším mužem nemůže mít dlouhé trvání. Některé české VIP páry jsou však důkazem, že věk je opravdu jen číslo a skvěle jim to až na pár...

24. ledna 2026

Dítě si nevšimne, že je v pasti predátora. Ví, jak ho zmanipulovat, varuje expertka

Premium
Projekt Společně proti groomingu nabízí vzdělávací besedy navazující na...

Dáreček za odměnu. Lichotivá slova o báječném talentu. Soukromé lekce navíc. Všichni si přejeme zažít pocit, že je naše dítě výjimečné! Ale co když je to celé léčka končící sexuálním zneužíváním?...

23. ledna 2026

Mohly mít chůvy, uklízečky i kuchařky. Tyto celebrity to ale odmítly

Jsou slavní, ale jsou skromní. Někdy možná až zbytečně moc.

Mohly by mít chůvy, uklízečky, zahradníky i kuchařky. Místo toho si ale některé hvězdy zvolily soukromí a čas strávený s dětmi. Podívejte se do naší galerie, které osobnosti šokovaly svět, když...

23. ledna 2026  8:25

Nejvíce plýtvají jídlem mladí lidé, říká ředitelka potravinové banky

Věra Doušová prožila život, který by vydal na román.

Věra Doušová prožila život, který by vydal na román. Životem bývalé disidentky se vždy jako červená nit vinula touha pomáhat druhým. I proto dnes stojí v čele potravinové banky a kromě věcné pomoci...

23. ledna 2026

Obličej v teple. Zimní péče má své zásady zkuste je dodržet

Vsaďte na klasičtější péči o pleť, bude mít viditelnější a prospěšnější účinky.

Tělo zababušíte do outfitu, který bude hřát, ale co chudák obličej? Čím se bude krýt ten? A co vlasy, co je spolehlivě ochrání před zimou?

23. ledna 2026

Zázračný nektar jménem med. I vy díky němu budete krásná

Med by měl hrát prim v maskách především u dam s problematickou pletí. Pokud...

Med je jednou z nejstarších kosmetických surovin, kterou lidé používají po staletí. Už ve starověku byl považován za elixír krásy a jeho zkrášlující účinky oceníte jistě i vy dnes.

23. ledna 2026

NA KAFI: Užít si pochvalu nás nikdo nenaučil, míní Veronika Šamonilová

Hostem podcastu NA KAFI byla TEDx koučka a expertka na vyjednávání, prezentaci...

Dokážeme být úspěšné, zvládáme kariéru, rodinný život i péči o sebe sama. Se schopností multitaskingu se v podstatě rodíme. Přesto, když přijde pochvala či ocenění, mnohé z nás je nedokážou přijmout...

23. ledna 2026

KVÍZ: Jak se vyznáte ve zdravém životním stylu? Těchto 15 otázek vás prověří

Ilustrační fotografie

Hubnutí rozhodně není jen o počítání kalorií nebo hodinách v posilovně. Otestujte si, jak dobře rozumíte základům zdravého životního stylu – od stravy a pohybu až po spánek, stres a hormony. Soutěžit...

vydáno 23. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.