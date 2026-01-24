Zimní měsíce jsou pro tělo zátěžovým obdobím – méně světla, více času stráveného uvnitř a častější kontakt s lidmi vytvářejí dokonalé podmínky pro šíření virů. Přesto existuje jednoduchý způsob, jak si v zimě udržet kondici i odolnost.
Základem je pohyb, rozumné vrstvení, výživná strava a každodenní malé rituály, které drží tělo i mysl v dobré formě. A možná ještě důležitější je ochota naslouchat tomu, co nám tělo říká – kdy zpomalit, kdy se nadechnout a kdy mu dodat energii.
Posilujte svou imunitu. Tipy, které vám pomohou přečkat zimu bez nemoci
Rozhýbaná imunita
Tělo v chladu pracuje intenzivněji – aby si udrželo teplotu, spaluje více energie. Každý krok venku se tak počítá dvojnásob. Stačí 20–30 minut svižné chůze nebo krátký běh, aby se rozhýbala cirkulace krve a imunitní buňky se dostaly tam, kde mají pracovat.
Pravidelný pohyb navíc zlepšuje spánek, který je pro obranyschopnost zásadní, a pomáhá vyrovnávat stres, jenž je tichým oslabovačem imunity.
„Růže šípková podporuje díky vitaminu C imunitní systém a tinktura z pupenů je výborná pro prevenci respiračních onemocnění,“ radí bylinkářka Jarmila Podhorná. V zimě se vyplatí stavět na jednoduchosti – krátká procházka o polední pauze může být pro zdraví účinnější než hodina v posilovně. Navíc přináší tolik potřebné denní světlo, které tělo i psychiku stabilizuje.
Síla zimního talíře
Zimní strava nemusí být těžká. Tělo ocení dýni, mrkev, kysané zelí, luštěniny nebo semínka plná zinku. Teplé polévky dodají energii a podpoří trávení, které je přímo propojené s imunitou.
„Kořen dangšenu zase podporuje obranyschopnost a pomáhá tělu fungovat i v náročných podmínkách zimy,“ připomíná Podhorná další bylinku.
Důležitý je také pitný režim, přestože v zimě žízeň tolik necítíme. Teplé čaje se skořicí, zázvorem nebo citronem nejen prohřejí, ale dodají i pocit vnitřního klidu, který je v zimě stejně důležitý jako vitaminy.
Kondice jako mentální kotva
Nedostatek světla může snížit náladu i energii. Pravidelný pohyb ale funguje jako přirozené antidepresivum. Endorfiny zvyšují vitalitu a krátká procházka v parku dokáže vyčistit hlavu od každodenního shonu. Aby byl zimní trénink bezpečný, vyplatí se vrstvit oblečení a před každým cvičením tělo zahřát několika dynamickými pohyby.
Rady babiček na posílení imunity. Vyzkoušejte těchto deset ověřených receptů
Regeneraci podporují byliny jako kotvičník nebo rehmanie. „Kotvičník posiluje výkonnost, podporuje svalovou činnost a pomáhá tělu adaptovat se na nepříznivé podmínky,“ radí Podhorná.
Zima navíc nabízí aktivity, které jindy dělat nejdou – běžky, brusle, zimní turistiku či jemné otužování. Když je člověk respektuje, nepřeceňuje své síly a dá tělu adekvátní péči, mohou být překvapivě léčivé, stabilizující a přinést pocit, že i v chladu se dá cítit silně.
Příjemně se nadechněte
Krátké vystavení chladu – třeba otevření okna a pár hlubokých nádechů hned po probuzení – může »nakopnout« cirkulaci, zvýšit bdělost a postupně zlepšit odolnost organismu. Nejde o otužování, ale o jemný signál tělu, že je čas se probudit a nastartovat. Když se tento ranní rituál spojí s krátkým protažením nebo sklenicí teplé vody s citronem, účinek se ještě znásobí a tělo si lépe zvyká na zimní změny.
Článek vznikl pro časopis Rytmus života pro ženy.