Vědkyně se při hledání nových účinných antibiotik obrací k přírodě, k té nejdrsnější, jaká na Zemi existuje. Na Antarktidě, v prostředí, kde panují extrémní teploty, hledá mikroorganismy, jež si díky neúprosnému tlaku na přežití vyvinuly zcela jedinečné způsoby obrany.
Jak moc vážné to je s antibiotickou rezistencí, tedy odolností bakterií vůči lékům?
Nerada straším lidi, zejména prostřednictvím médií, ale je pravda, že v tuto chvíli jsou antimikrobiální rezistence a její šíření skutečně považovány za globální hrozbu. Rozhodně bychom to neměli brát na lehkou váhu. Skutečnost, že jednoho dne přijdeme k lékaři a naše infekce nebude vyléčitelná, je ale bohužel mylně prezentovaná. Spousta lidí má pocit, že to bude problém jednoho člověka, jedince.
Od roku 2017 až do dneška bylo sice schváleno několik nových antibiotik, ale musíme si uvědomit, že většina z nich jsou jen vylepšená již existující antibiotika. V podstatě jde o „kosmetické“ úpravy.