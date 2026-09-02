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Za výzkumem na Antarktidu. Vědkyně odhaluje, proč antibiotikům dochází dech

Silvie Králová
  20:00

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Proč vědkyně Stanislava Bezdíček Králová jezdí kvůli výzkumu nových antibiotik na Antarktidu? Žijí tam neobvyklé bakterie, které mohou být inspirací pro nové léky. „Vznikají pod obrovským tlakem nepříznivých podmínek okolního prostředí,“ vysvětluje. „Jsou tam v podstatě uvězněné mikroorganismy, které nikdo neviděl klidně miliony let. Proto věříme, že zde můžeme najít zcela odlišné spektrum látek.“ | foto: archiv Stanislavy Bezdíček Králové

Za dobu své existence zachránila miliony životů. Dnes se však antibiotika pomalu stávají obětí vlastního úspěchu. Díky jejich širokému rozšíření si na ně bakterie rychle zvykají. Rychleji, než se daří vyvíjet nové léky. „V roce 2019 se rezistentní mikroorganismy podílely na pěti milionech úmrtí. V roce 2050 to podle odhadů bude dvojnásobek,“ vyčísluje RNDr. Stanislava Bezdíček Králová.

Vědkyně se při hledání nových účinných antibiotik obrací k přírodě, k té nejdrsnější, jaká na Zemi existuje. Na Antarktidě, v prostředí, kde panují extrémní teploty, hledá mikroorganismy, jež si díky neúprosnému tlaku na přežití vyvinuly zcela jedinečné způsoby obrany.

Jak moc vážné to je s antibiotickou rezistencí, tedy odolností bakterií vůči lékům?
Nerada straším lidi, zejména prostřednictvím médií, ale je pravda, že v tuto chvíli jsou antimikrobiální rezistence a její šíření skutečně považovány za globální hrozbu. Rozhodně bychom to neměli brát na lehkou váhu. Skutečnost, že jednoho dne přijdeme k lékaři a naše infekce nebude vyléčitelná, je ale bohužel mylně prezentovaná. Spousta lidí má pocit, že to bude problém jednoho člověka, jedince.

Od roku 2017 až do dneška bylo sice schváleno několik nových antibiotik, ale musíme si uvědomit, že většina z nich jsou jen vylepšená již existující antibiotika. V podstatě jde o „kosmetické“ úpravy.

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Za výzkumem na Antarktidu. Vědkyně odhaluje, proč antibiotikům dochází dech

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