Děti dnes netrápí spalničky, ale obezita a vysoký tlak. Jsou méně šťastné, říká lékař

„Dříve do školek nastupovaly děti až ve třech letech, dnes je ale běžné, že školky přijímají děti mladší. A čím mladší dítě, tím méně má vyzrálý imunitní systém, takže je vůči infekcím náchylnější. Rodiče si často stěžují, že je jejich dítě nemocné opakovaně. Ale z pohledu imunologů je zcela normální, že školkové dítě prodělá až deset běžných infekcí ročně, a přitom se nemusí jednat o poruchu imunity,“ říká primář dětského oddělení Oblastní nemocnice Kolín MUDr. René Hrdlička, Ph.D. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Už přes třicet let léčí nemocné děti a má za tu dobu velké srovnání. Dříve se běžně setkával se spalničkami nebo příušnicemi, nyní řeší hlavně obezitu, vysoký tlak a  psychosomatické problémy. Podle MUDr. Reného Hrdličky, Ph.D. (62), primáře dětského oddělení oblastní nemocnice Kolín, jsou dnes děti zdravější, ale méně šťastné. Jaké jsou nejčastější dětské nemoci? Co jsou periodické horečky? Je nutné děti ládovat vitaminy? A jaký je rozdíl mezi úpalem a úžehem?

Syn chodí do mateřské školky a už druhým rokem se tam objevil roup dětský. Odkud se bere?
Roup dětský se vyskytuje právě v kolektivech menších dětí, tedy ve školkách. Tuto nemoc roznáší hostitel, který infekcí roupů již trpí. Pokud se nakažené dítě dotýká předmětů, jako jsou povlečení, oděvy, záchodová prkénka, hračky a podobně, dochází k přenosu vajíček parazita, a tím následně i infekce. Příznaky jsou časté silné svědění, bolest či vyrážka v oblasti konečníku, který si dítě škrabe, a typické bílé nitky přímo v oblasti konečníku dítěte a v jeho stolici. Prevencí je důkladné mytí rukou po použití WC a před jídlem, což malé děti nemusejí úplně zvládnout. Potřebují dohled. Pokud se již onemocnění vyskytne, je nutné podání adekvátního léku, vyprání veškerého prádla včetně ložního a obvykle po čtyřech týdnech přeléčení druhou dávkou léku. Většinou se nejedná o závažné onemocnění, i když je nepříjemné.

Psychosomatika se netýká pouze dítěte, často je to otázka celé rodiny. Poté je klíčové, zda jsou rodiče ochotní spolupracovat. Pokud ne, bývá to velmi složité.

