Syn chodí do mateřské školky a už druhým rokem se tam objevil roup dětský. Odkud se bere?
Roup dětský se vyskytuje právě v kolektivech menších dětí, tedy ve školkách. Tuto nemoc roznáší hostitel, který infekcí roupů již trpí. Pokud se nakažené dítě dotýká předmětů, jako jsou povlečení, oděvy, záchodová prkénka, hračky a podobně, dochází k přenosu vajíček parazita, a tím následně i infekce. Příznaky jsou časté silné svědění, bolest či vyrážka v oblasti konečníku, který si dítě škrabe, a typické bílé nitky přímo v oblasti konečníku dítěte a v jeho stolici. Prevencí je důkladné mytí rukou po použití WC a před jídlem, což malé děti nemusejí úplně zvládnout. Potřebují dohled. Pokud se již onemocnění vyskytne, je nutné podání adekvátního léku, vyprání veškerého prádla včetně ložního a obvykle po čtyřech týdnech přeléčení druhou dávkou léku. Většinou se nejedná o závažné onemocnění, i když je nepříjemné.
Psychosomatika se netýká pouze dítěte, často je to otázka celé rodiny. Poté je klíčové, zda jsou rodiče ochotní spolupracovat. Pokud ne, bývá to velmi složité.