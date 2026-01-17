Srdce bylo vytvořeno proto, aby mohlo být zlomené, řekl kdysi Oscar Wilde. A nebyl první ani poslední, kdo mluvil o tom, že srdce se dá zlomit. Je to metafora, nebo máme i medicínské vysvětlení?
Možná se budete divit, ale máme! Odborně se tomu říká tako-tsubo syndrom. Nastává při opravdu silném emocionálním stresu. Například při úmrtí někoho blízkého nebo při osudovém rozchodu. Na základě stresových hormonů, které se vyplaví, se omráčí srdeční svalovina a stáhnou koronární tepny. Kvůli tomu je srdce hůř prokrvené a v podstatě se zkroutí. Levá komora má v tu chvíli podobný tvar jako nádoba na chobotnice, kterou v Japonsku označují výrazem tako-tsubo.
Víte, resuscitace vlastně není nic jiného než boj o mozek. Srdce v kritickém stavu vydrží déle. U mozku nastávají nevratné změny už po pěti minutách.