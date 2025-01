Žena má největší přírodní poprsí na světě a stále roste

Žena z Velké Británie uznává, že život s tak obřím poprsím není lehký. Potýká se s bolestmi zad, téměř nemůže sportovat, nesežene dobře padnoucí oblečení a podprsenky nebo plavky si musí nechat šít. Přesto už by dnes neměnila a je hrdá na to, že je zapsána v knize rekordů.

„Jsem jako Katie Price s přírodním poprsím. Z otravné záležitosti jsem se naučila udělat přednost a díky ňadrům si vydělávám slušné peníze. Bez nich bych se neměla tak dobře. Kdybych se jich zbavila, bylo by to jako dát výpověď v práci a nemít nic,“ uvedla pro The Sun.

Pomluv a negativních reakcí se dočkala ve většině případů u žen. Muži naopak její poprsí obdivují. A nezdráhají se za fotografie odhaleného poprsí zaplatit opravdu vysoké sumy. „Moje prsa mi zaplatila dva domy, kompletní vysokoškolské vzdělání pro obě děti. Také díky nim cestuji po celém světě a mám špičkovou zdravotní péči. Já svým ňadrům upřímně velmi děkuji,“ pokračovala.

Ňadra jí začala růst už v pěti letech. V šesti letech měla velikost poprsí čtyři. Děti se jí vždy posmívaly a nechtěla kvůli tomu chodit ani do školy. Každým dnem ňadra rostla ještě víc. V pubertě musela měnit podprsenky co pár měsíců. I dnes se hrudník nadále zvětšuje.

„Když mi bylo dvanáct let, dostávala jsem od mužů nabídky na rande. Mysleli si, že už jsem plnoletá. Vypadala jsem totiž extrémně dospěle. Prvního kluka jsem měla v šestnácti. Víc než já ho ovšem zajímala právě má ňadra. Většina mužů toužila jen po nich. Bylo těžké najít partnera, který opravdu chce být se mnou a ne jen s mým hrudníkem. Díky bohu jsem nakonec měla to štěstí a našla muže, který si mě váží,“ dodala.