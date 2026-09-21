Většina z nás má svůj sprchovací rituál pevně daný a příliš nad ním nepřemýšlí. Někdo by bez ranní sprchy vůbec nevyšel z domu, jiný si zase nedokáže představit, že by ulehl do postele bez večerní očisty.
Která varianta je tedy pro tělo lepší? Jednoznačná odpověď neexistuje. Ranní i večerní sprchování má své přednosti – jen je dobré vědět, jak z něj vytěžit co nejvíc.
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Rychlý budíček, studená sprcha a trocha pohybu. Tipy, jak nastartovat den
Ranní sprcha
Kdy ji načasovat: Nejlépe mezi šestou a osmou hodinou ranní. V tuhle dobu se lidský organismus probouzí a vyplavuje hormon kortizol, který dodává tělu energii do nového dne. Pokud si dáte ranní sprchu v tuhle dobu, posílíte tím „restart“ organismu. Budete se cítit svěží, výkonnější a lépe naladění.
Jak si ji nejvíc užít: Nastavte si sprchu na příjemných 35 až 37 °C, což je vlažná voda odpovídající přirozené teplotě těla. Ranní očista by měla být rychlá, kolem pěti až sedmi minut. Během ní se zaměřte především na místa, na kterých jste se mohli ve spánku zpotit, jde zejména o intimní partie, podpaží a chodidla. Celý očistný proces můžete zakončit krátkým proudem chladnější vody, který vám dodá ještě více energie, posílí imunitu a zlepší náladu. Pokud ovšem máte problémy se srdcem, vyhněte se extrémům a raději sprchu jenom mírně ochlaďte.
Péče o krásu: Po sprchování kůži jemným poklepáním vysušte, abyste nenarušili přirozený mastný film, který ji chrání před poškozením a vysušením. Zhruba do tří minut aplikujte hydratační mléko nebo kvalitní tělové máslo, které podpoří přirozenou hydrataci.
Bonus: Podle expertů ranní sprcha zlepšuje paměť, koncentraci, kreativitu i schopnost vymýšlet nové nápady. Pokud vás tedy čeká v práci důležitá porada (či naopak míříte na pracovní pohovor), dejte si rychlou ranní sprchu.
Večerní sprcha
Kdy ji načasovat: Nejlepší bude dát si ji zhruba devadesát minut před spaním. V tuhle dobu mozek vyplavuje spánkový hormon melatonin a tělesná teplota mírně klesá. Teplá sprcha roztahuje cévy, prokrvuje končetiny a připravuje vás na pokojné usínání.
Jak si ji nejvíc užít: Základem je hřejivá sprcha kolem 37 až 39 °C, která uvolní svaly i klouby a odplaví nahromaděný stres. Ale pozor, i když jde o příjemný proces, nesprchujte se déle než osm minut! Mohli byste se cítit malátní a zbytečně by se vám vysušila kůže. Večerní sprchování také nikdy nezakončujte proudem studené vody, tělo by zbytečně vyplavilo „stresové hormony“, které by celý relaxační proces narušily.
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Pozor na přehnanou hygienu. Kdy sprchování může škodit zdraví?
Péče o krásu: Pokožku jemně osušte ručníkem tak, aby byla mírně vlhká. Do ní pak krouživými pohyby vmasírujte jemný tělový olej nebo balzám. Tento krok je pro zdraví vaší pleti nesmírně důležitý, protože právě během „nočního klidu“ má nejvyšší schopnost buněčné regenerace.
Bonus: Teplá večerní sprcha může vyvolat pocení. Abyste se ráno nevzbudili s bolestí hlavy, dopřejte si hned po sprše sklenici vody. Dobrou volbou bude výluh z meduňky, která krásně voní, uvolňuje mysl a navodí pocit klidu a bezpečí.
3 zásady očisty
1. Zvolte správný směr
Sprchujte se vždy odshora dolů. Začněte s obličejem, vlasy a až poté omyjte zbytek těla. Předejdete tak tomu, že se veškeré zbytky mýdel, sprchových gelů a vlasových šamponů usadí na ramenou, kde by mohly ucpat póry.
2. Používejte jemná mýdla a gely
Na očistu těla jsou nejlepší sprchové oleje, které kůži čistí, ale zároveň výborně hydratují. Vhodná jsou i přírodní mýdla či mýdla typu „surgras“, tedy tuhé kostky, obohacené o speciální porci tuku ve formě bambuckého másla nebo mandlového oleje.
3. Holení nechte až nakonec
Pokud se ve sprše depilujete, nechte tento proces až na samotný konec očisty. Teplá voda totiž změkčí chloupky a holení vám půjde jako po másle, aniž byste riskovali podráždění kůže.
Článek vznikl pro časopis Tina.