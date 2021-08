Nepříjemný ranní dech. Pomůže vypláchnutí úst olejem a méně kávy

Každý by čekal, že po dlouhém spánku bude ranní dech svěží jako vánek, jenomže opak je pravdou. „Je cítit, jako kdybych snědla zkaženou rybu,“ hodnotí ho čtenářka Eva z Poličky a pokračuje: „Když jsem doma sama, tak to moc neřeším, ale jakmile se probouzím vedle svého přítele, cítím se trapně. Zvlášť, když si večer poctivě čistím zuby! Vůbec to nechápu, protože ať se snažím, jak se snažím, výsledek je stejný.“

Problémy s ranním dechem nemá jen Eva, ale zhruba pětina Čechů. Podle lékařů má tato nepříjemnost svůj důvod, kterým je nedostatek slin. Ty přes den chrání zuby a dásně před bakteriemi, v noci je ale tělo produkuje v omezené míře. Výsledkem jsou suché rty a množení různých bakterií, jež ráno způsobují nelibý dech. Co dělat, aby nebyl tak intenzivní?