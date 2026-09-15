Potíže, nad kterými může člověk ve třiceti nebo čtyřiceti letech snadno mávnout rukou, mohou mít řadu neškodných příčin. Některé z nich se však podle výzkumů nápadně často objevují také u mladších pacientů s rakovinou tlustého střeva a konečníku, a to už měsíce před stanovením diagnózy. Právě nízký věk přitom může vést k tomu, že jim lidé ani lékaři zpočátku nepřikládají větší význam.
Kolorektální karcinom je zrádný v tom, že se až do pokročilejších stadií projevuje velmi nenápadně a mnozí si ho pletou i s hemoroidálním onemocněním.