Rakovina varlat ohrožuje hlavně mladé muže. Nepodceňujte varovné příznaky

Ve 28 letech byla v loňském roce českému hokejistovi Dominikovi Hrníčkovi diagnostikována rakovina varlat. Na to, že je něco v nepořádku, přišel sám. „Zjistil jsem, že je něco jinak. Zkusil jsem si na ně ještě sáhnout, bylo to zvláštní. Přemýšlel jsem, jestli jsem se nemohl v posilovně bouchnout, ale na nic jsem si nevzpomněl,“ vypráví svůj příběh. Ani v následujících dnech se situace nezlepšila, proto zašel za doktorem.

„Nedával jsem tomu velkou váhu. Nejdřív jsem šel do posilovny, kde jsem si udělal dvouhodinový trénink. Dokonce jsem si koupil permanentku na další měsíc. Před odpoledním tréninkem jsem chtěl zajít za doktorem, aby mě i manželku uklidnil,“ říká.

Místo uklidnění však přišla nečekaná rána. Po ultrazvuku se dozvěděl, že má na obou varlatech nádor. „Dozvědět se takovou diagnózu, byl velký šok. Vůbec jsem to nečekal. Proč by se mi mělo něco takového dít? Žiju hezký život, sportuju, neholduju alkoholu, nekouřím,“ pokračuje.

Hned následující den podstoupil operaci, při níž mu byla odstraněna obě varlata. V nemocnici strávil pár dní, na výsledky histologie musel ale čekat tři týdny. Ty nakonec ukázaly, že oba nádory byly zhoubné. Díky tomu, že se odstranily včas, ale nemusel podstoupit následnou chemoterapii.

Příznaky rakoviny varlat bulka nebo hrbolek na varleti

změna objemu varlete

ztvrdnutí varlete

bolest nebo pocit nepohody ve varleti či šourku

tupá bolest v tříslech nebo v dolní partii břicha

citlivost v prsou

Dominikův příběh není unikátním, protože rakovina varlat se nejčastěji objevuje právě u mladých mužů. Příčina tohoto onemocnění není podle lékařů známa. „Vznikem nádoru jsou ale více ohroženi muži s nedostatečným sestupem varlat do šourku. Riziko se zvětšuje s tím, čím výše je varle uloženo,“ řekl iDNES.cz před časem urolog Miroslav Louda. Riziko může zvýšit i výskyt nádorového onemocnění v rodině.

Bolest nebývá počátečním příznakem

Rakovina varlete je specifická v tom, že obvykle na začátku nebolí. Proto mohou muži toto onemocnění podcenit. V tom případě hrozí podle lékařů, že rakovina bude metastázovat do jiných částí těla.

Varovnými příznaky, při kterých by měli muži zpozornět, jsou změna ve velikosti a tvaru jednoho nebo druhého varlete, později se může přidat bolest, pocit větší váhy v šourku, tupý tlak nebo bolest v dolní části zad, v břiše a v tříslech, ale i citlivost prsou.

Samovyšetření může zachránit život

Podle odborníků je stejně jako u ostatních druhů rakoviny důležité, aby se nemoc odhalila včas, protože to může pacientovi zachránit život. A právě u rakoviny varlat je šance, že si samovyšetřením můžete nádor odhalit.

„Klíčové je pravidelné samovyšetření varlat, které by měli muži provádět jednou měsíčně,“ říká lékařka Kateřina Šédová, zakladatelka neziskové organizace Loono, která se prevenci rakoviny varlat věnuje již deset let v rámci kampaně #prsakoule.

Podle urologa Loudy je vyšetření varlat jednoduché. „Provádíme ho tak, že mezi prsty uchopíme varle, vyhmatáme jeho přední plochu a boční strany, které jsou po hmatu přístupné,“ popisuje. Varle má elastickou strukturu, je hladké, za fyziologických okolností nemá na sobě žádné nerovnosti nebo zatvrdlá místa.

„Pokud zjistíte na varleti zatvrdlá místa, bulky, nerovné kontury, změnu konzistence, obraťte se ihned na svého praktického lékaře, anebo specialistu-urologa,“ poznamenal lékař. Urolog provede klinické vyšetření, ultrazvukové vyšetření šourku, obou varlat. „Při nejasnostech vám bude odebrána krev pro další vyšetření,“ dodal.

Se samovyšetřením může pomoci i mobilní aplikace Preventivka, která jím provede krok za krokem a každý měsíc jej připomene. Uživatelům pohlídá také všechny preventivní kontroly a nabídne mnoho informací nejen o rakovině varlat. „Už se nám ozvalo více než deset mladých mužů, kteří si díky samovyšetření odhalili na varleti bulku, která byla zhoubná,“ doplňuje Šédová.

Naděje na dítě i protéza

Pacienti, kteří musí podstoupit odstranění postižených varlat a následnou chemoterapii či ozařování, mají možnost nechat si zmrazit sperma, které je možné následně použít k případnému oplodnění partnerky. Což podstoupil také hokejista Dominik Hrníčko.

„Pro chlapa je těžké říci – vezměte mi obě varlata. Ale jsem rád, že se to vyndalo včas. Také je skvělé, že máme šanci, že budeme moci mít, pokud bychom chtěli, přes umělé oplodnění další miminko. I kdybych teď varlata ještě měl, nechal bych si spermie zamrazit, protože člověk nikdy neví, s čím se může zítra ráno probudit, co se mu může stát,“ vysvětluje hokejista.

Každému pacientovi je pak po chirurgickém odstranění varlete nabídnuta také testikulární protéza, tedy umělá náhrada varlete, která plní čistě estetickou funkci.

„Nad implantáty zatím nepřemýšlím, protože je to opravdu čerstvé, takže to teď nebylo na pořadu dne. Ale do budoucnosti nad nimi určitě přemýšlet budu, protože každý chlap má mít koule,“ dodal Dominik Hrníčko.