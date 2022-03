Syndrom malé sukně. Pozor na příznak rakoviny, která ohrožuje ženy

Co důležitého byste ještě měla vědět V jakém věku se onemocnění nejčastěji projevuje?

Ponejvíce u žen mezi 55 až 75 lety, občas i u mladších pacientek. Má na riziko vzniku onemocnění vliv to, jestli má žena děti?

Těhotenství a kojení znamená menší počet proběhlých ovulačních cyklů, čímž klesá pravděpodobnost vzniku nádoru vaječníků. Dále se téměř o polovinu snižuje riziko rozvoje choroby užíváním hormonální antikoncepce, ale pouze za předpokladu, že se užívá sedm a více let. Kde se rakovina vaječníků léčí?

Pokud lékař vysloví podezření na zhoubný gynekologický nádor, pacientka by měla být odeslána na jedno z onkogynekologických center v ČR (kompletní seznam je dostupný na stránkách www.onkogyn.cz).