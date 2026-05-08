Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Rakovina vaječníků. Zákeřná nemoc bez příznaků, kterou lze snadno přehlédnout

Petra Barochová
Tichá hrozba, která se v těle dlouho skrývá. Rakovina vaječníků často nemá jasné příznaky a může uniknout i běžné gynekologické prohlídce. Právě proto je důležité všímat si i nenápadných změn, jako jsou dlouhodobé zažívací potíže, tlak v podbřišku nebo zvětšování břicha, které mohou být prvním varovným signálem.
Ilustrační fotografie

Ilustrační fotografie | foto: Profimedia.cz

Rakovina vaječníků je nebezpečná v tom, že ji dlouho nemusíte poznat.
Snímek z CT, kde je zeleně označený nádor na vaječníku.
Operace pacientky s nádorem na vaječníku.
Vyoperovaný nádor na vaječníku. V Česku ročně onemocní téměř 1 300 žen a více...
6 fotografií

Na 8. května každoročně připadá Světový den boje proti rakovině vaječníků. Jen v České republice si tuto diagnózu ročně vyslechne přibližně tisíc žen. Přestože zatím neexistuje spolehlivý screening, moderní medicína přináší stále lepší možnosti léčby a zvyšuje šanci na dlouhodobé přežití i kvalitní život.

Nemoc, která se skrývá za běžnými potížemi

Jedním z hlavních problémů rakoviny vaječníků je její nenápadný začátek. Vaječníky jsou uložené hluboko v malé pánvi a nádory zde mohou růst dlouhou dobu, aniž by způsobily výrazné obtíže. Když už se příznaky objeví, velmi často připomínají běžné zažívací problémy.

Rakovina vaječníků varuje nenápadně. Nepodceňujte nafouklé břicho, říká lékař

Ženy tak často přicházejí s tím, že je trápí nadýmání, pocit plnosti po jídle, tlak v podbřišku nebo nepravidelné vyprazdňování. Tyto obtíže bývají přisuzovány stresu, dietní chybě nebo hormonálním změnám. Právě to vede k tomu, že se diagnóza odhalí pozdě.

Jak nemoc postupuje, může se v dutině břišní začít hromadit tekutina a nádorová tkáň začne utlačovat okolní orgány. Břicho se postupně zvětšuje a žena si všímá, že jí nesedí oblečení tak jako dřív. Lékaři tento stav někdy označují jako „syndrom malé sukně“ – nenápadný, ale velmi důležitý varovný signál.

Příznaky rakoviny vaječníků: na co si dát pozor

  • dlouhodobé nadýmání nebo zvětšení břicha
  • pocit plnosti i po malém jídle
  • bolesti nebo tlak v podbřišku
  • změny vyprazdňování (zácpa, průjem)
  • časté močení nebo tlak na močový měchýř
  • nevysvětlitelná únava
  • rychlé zvětšování obvodu pasu (“syndrom malé sukně“)
  • úbytek chuti k jídlu nebo hubnutí bez příčiny

Pokud potíže přetrvávají několik týdnů, je vhodné vyhledat gynekologa a trvat na podrobnějším vyšetření.

Diagnostika není vždy jednoduchá

Odhalit rakovinu vaječníků v raném stadiu je obtížné i pro zkušené lékaře. Běžná preventivní gynekologická prohlídka totiž nemusí postačovat, protože nádory mohou být v počátečních fázích velmi malé a špatně viditelné.

Pokud vznikne podezření, následuje podrobnější vyšetření, zejména expertní ultrazvuk, který kombinuje vyšetření přes pochvu i přes břišní stěnu. Využívají se také krevní testy na nádorové markery, případně CT nebo magnetická rezonance. Konečné potvrzení diagnózy pak přináší histologické vyšetření.

Genetika hraje zásadní roli

Významným rizikovým faktorem rakoviny vaječníků je dědičnost, zejména mutace genů BRCA1 a BRCA2. Tyto genetické změny výrazně zvyšují riziko vzniku rakoviny vaječníků i prsu.

Rakovina vaječníků je nebezpečná v tom, že ji dlouho nemusíte poznat.
Snímek z CT, kde je zeleně označený nádor na vaječníku.
Operace pacientky s nádorem na vaječníku.
Vyoperovaný nádor na vaječníku. V Česku ročně onemocní téměř 1 300 žen a více než polovina z nich na tuto nemoc zemře. Ovariální karcinomy zaujímají dlouhodobě první místo v úmrtí na gynekologické nádory.
6 fotografií

Mutace se dědí s padesátiprocentní pravděpodobností, a proto je důležité znát rodinnou anamnézu. Pokud se v rodině opakovaně vyskytla nádorová onemocnění, je vhodné zvážit genetické testování. U pozitivního nálezu mohou lékaři nastavit intenzivnější sledování nebo preventivní opatření.

Genetické vyšetření má zásadní význam i u již diagnostikovaných pacientek, protože pomáhá zvolit nejvhodnější léčebný postup v rámci tzv. personalizované medicíny.

Léčba se přesouvá do specializovaných center

Základem léčby je chirurgické odstranění nádoru, často následované chemoterapií. Klíčovým faktorem úspěchu je co nejkompletnější odstranění nádorové tkáně při operaci.

V posledních letech se do léčby stále více prosazují moderní cílené léky, například PARP inhibitory, které ovlivňují schopnost nádorových buněk opravovat svou DNA. Tyto přípravky dokážou prodloužit dobu bez návratu nemoci a zlepšit celkové výsledky léčby, zejména u žen s BRCA mutací.

Preventivní odstranění ženských orgánů skutečně zachrání život, říká onkoložka

Odborníci se shodují, že zásadní vliv na prognózu má i to, kde je pacientka léčena. Ve specializovaných centrech s multidisciplinárními týmy bývá úspěšnost léčby výrazně vyšší. „Pacientky léčené ve specializovaných centrech mají prokazatelně lepší prognózu. Proto je důležité, aby se ženy s karcinomem vaječníků dostaly na pracoviště, která mají s léčbou tohoto onemocnění největší zkušenosti,“ upozorňuje profesor David Cibula, přednosta Kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie 1. LF UK a VFN v Praze.

Nebojte se říct o pomoc

Žádná žena by na rakovinu a s ní spojený obrovský psychický tlak neměla zůstat sama. Vedle týmu lékařů je nenahraditelná i psychická podpora a pomoc s orientací ve velkém množství nových informací. Tu poskytuje pacientská organizace VERONICA, která sdružuje ženy s gynekologickými nádory a jejich blízké. Pomáhá jim zorientovat se v diagnóze a možnostech léčby, poskytuje podporu a vzdělává veřejnost. Především ale vytváří bezpečný prostor pro sdílení osobních zkušeností mezi pacientkami, aby si mohly být vzájemně silnou a chápající oporou v těch nejtěžších chvílích.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

KVÍZ: Zkouška pro bystré mozky. Zvládnete vědu, sport i češtinu?

ilustrační snímek

Myslíte si, že máte dobrý všeobecný přehled? V tomto kvízu si prověříte, jestli si poradíte nejen s jasnými fakty, ale i se zrádnými detaily. O voucher na Chytrý Kvíz můžete soutěžit do 14. 5. do...

Vzpomínáte na herecké idoly 90. let? Podívejte se, jak vypadají dnes

Adrien Brody

Zářili v devadesátých letech a září i dnes. Někteří slavní muži se příliš nezměnili, jiní si už moc podobní nejsou a přibylo jim dost vrásek i šedin. Stále to jsou ale charismatičtí muži, kteří...

Karolinu chtěl trenér z Extrémních proměn vyhodit. Nakonec zhubla 56 kilo

Spěch a jídlo za pochodu se devětadvacetileté Karolině pořádně vymstily. Ve...

Spěch a jídlo za pochodu se devětadvacetileté Karolině pořádně vymstily. Ve svém mladém věku se projedla ke 125 kilogramům. S žádostí o pomoc se obrátila na Extrémní proměny. Ukázalo se, že nemá...

Sexy hasiči a hasičky pózují v kalendářích pro dobrou věc

Hasiči slaví svůj den

Hasiči slaví svůj mezinárodní den. Potěšte se v naší fotogalerii snímky hasičů a hasiček, kteří se v minulosti rozhodli pózovat v kalendářích pro dobrou věc. Roky podporují charitu a s radostí se...

Polonahá Cher i Rihanna jako obří pizza. Připomeňte si to nej z Met Gala

Móda na Met Gala v New Yorku (6. května 2024)

Přichází nejočekávanější módní událost roku: Met Gala. Celebrity se jako každé první květnové pondělí sejdou na červeném koberci v Metropolitním muzeu umění v New Yorku. O zajímavé kreace jistě...

To se nepovedlo. Když se slavní ztrapní před kamerou

Těmto hvězdám to před kamerou občas také nevyjde.

Každý se někdy ztrapnil, ale zřejmě ho u toho nezachytily kamery. Slavné osobnosti mají smůlu, že si musí dávat extrémní pozor na to, co dělají. Většinou je vedle nich někdo, kdo by je mohl natočit...

8. května 2026

Móda s kapkou luxusu? Prosím, satén se vám nikdy neomrzí

Lesklá saténová košile je skvělým kouskem pro jarní outfity. Nebojte se...

Jen málokterý materiál působí už na první pohled tak luxusním dojmem jako satén. Aktuálně je žhavým trendem a nosí se i na běžné příležitosti. Umíte vynést saténový kousek a víte, jak jej správně...

8. května 2026

Jaro je čas na romantiku. S těmito kosmetickými pomocníky rozkvetete

Fialový komplet je jako stvořený pro teplé dny. Košile a šortky, cena 1699 Kč a...

Příroda se probouzí a s ní i vaše pleť. Zkuste nové přípravky, které o pleť skutečně pečují, a buďte půvabná jako jarní květy. Odvážíte se letos vyzkoušet nové barvy, nebo vsadíte na přirozený vzhled?

8. května 2026

Rakovina vaječníků. Zákeřná nemoc bez příznaků, kterou lze snadno přehlédnout

Ilustrační fotografie

Tichá hrozba, která se v těle dlouho skrývá. Rakovina vaječníků často nemá jasné příznaky a může uniknout i běžné gynekologické prohlídce. Právě proto je důležité všímat si i nenápadných změn, jako...

8. května 2026

Barre, padel, fasciální jóga. Který z trendy sportů nám zajistí nejdelší život?

Ilustrační snímek

Padel, barre, fasciální jóga, piloxing i hybridní trénink. I sporty mají své trendy. Některé se proměňují přímo v tělocvičnách, jiné zažívají slavné návraty. Který z nich nám ale přinese roky navíc...

8. května 2026

Muži jsou přehnaně žoviální, ženy to uráží. Lektorka radí, jak správně telefonovat

Premium
Claudie Paldusová

„Neruším Vás, Maruško?“ Pokud zahájíte hovor takovými slovy, je vysoká pravděpodobnost, že Marie Nováková zavěsí, i když zrovna chytá lelky. Telefonování má svoje pravidla i zakázaná slova. „Během...

7. května 2026

Léčba hlínou. Bakterie v jarní půdě spouští v mozku reakce jako po antidepresivech

Premium
Hrabat se v zemi je zdravé – a nejvíc právě teď z jara. Práce na zahradě...

Hrabat se v zemi je zdravé – a nejvíc právě teď zjara. Jak práce na zahradě spouští v lidském těle chemické procesy podobné účinkům antidepresiv, píše magazín Víkend DNES.

7. května 2026

Ivana Tykač exkluzivně: Využít každou minutu

Ivana Tykač

Sama o sobě říká, že má spoustu firem a spoustu dětí. Těch je konkrétně šest. Podnikat začala Ivana Tykač hned po revoluci a největší peníze vydělala v realitách. Ale tento rozhovor je i o fotbalové...

7. května 2026  12:38

Žena si nechala zmenšit ňadra. Po letech je bez bolestí

Žena se zbavila velkého poprsí.

Třicetiletá Cameron Lightová z USA dala v přepočtu téměř tři sta tisíc korun za zmenšení poprsí. Ačkoli měla kvůli ňadrům bolesti, zdravotní pojišťovna ji ovšem operaci neproplatila. Vydaných peněz...

7. května 2026  8:49

Jediná devaterčata na světě oslavila páté narozeniny. Kolik stojí jídlo pro ně na měsíc?

Devaterčat z Mali slaví páté narozeniny

Jsou to jediná devaterčata na světě a spolu se svou maminkou jsou zapsaná do Guinnessovy knihy rekordů. Letošní oslava jejich pátých narozenin byla speciální.

7. května 2026

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Přání ke Dni matek: Inspirace na krásná slova, která potěší každou maminku

V neděli 10. května slavíme Den Matek.

Den matek je pohyblivý svátek a připadá vždy na druhou květnovou neděli. Je věnovaný všem matkám a mateřství a připomíná jejich roli v rodině i společnosti. I drobná pozornost dokáže udělat radost,...

7. května 2026

Kouzlo kombinace. Oblékněte se jednou třeba podle bot nebo kabelky

A takhle vypadá klasická sportovní elegance v praxi. Trenčkot, který by obstál...

Víte, co je zaručený recept pro to, aby se váš outfit povedl a líbil se? Vhodné sladění barev a doplňků. Od čeho začnete dnes?

7. května 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.