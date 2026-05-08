Na 8. května každoročně připadá Světový den boje proti rakovině vaječníků. Jen v České republice si tuto diagnózu ročně vyslechne přibližně tisíc žen. Přestože zatím neexistuje spolehlivý screening, moderní medicína přináší stále lepší možnosti léčby a zvyšuje šanci na dlouhodobé přežití i kvalitní život.
Nemoc, která se skrývá za běžnými potížemi
Jedním z hlavních problémů rakoviny vaječníků je její nenápadný začátek. Vaječníky jsou uložené hluboko v malé pánvi a nádory zde mohou růst dlouhou dobu, aniž by způsobily výrazné obtíže. Když už se příznaky objeví, velmi často připomínají běžné zažívací problémy.
Ženy tak často přicházejí s tím, že je trápí nadýmání, pocit plnosti po jídle, tlak v podbřišku nebo nepravidelné vyprazdňování. Tyto obtíže bývají přisuzovány stresu, dietní chybě nebo hormonálním změnám. Právě to vede k tomu, že se diagnóza odhalí pozdě.
Jak nemoc postupuje, může se v dutině břišní začít hromadit tekutina a nádorová tkáň začne utlačovat okolní orgány. Břicho se postupně zvětšuje a žena si všímá, že jí nesedí oblečení tak jako dřív. Lékaři tento stav někdy označují jako „syndrom malé sukně“ – nenápadný, ale velmi důležitý varovný signál.
Příznaky rakoviny vaječníků: na co si dát pozor
Pokud potíže přetrvávají několik týdnů, je vhodné vyhledat gynekologa a trvat na podrobnějším vyšetření.
Diagnostika není vždy jednoduchá
Odhalit rakovinu vaječníků v raném stadiu je obtížné i pro zkušené lékaře. Běžná preventivní gynekologická prohlídka totiž nemusí postačovat, protože nádory mohou být v počátečních fázích velmi malé a špatně viditelné.
Pokud vznikne podezření, následuje podrobnější vyšetření, zejména expertní ultrazvuk, který kombinuje vyšetření přes pochvu i přes břišní stěnu. Využívají se také krevní testy na nádorové markery, případně CT nebo magnetická rezonance. Konečné potvrzení diagnózy pak přináší histologické vyšetření.
Genetika hraje zásadní roli
Významným rizikovým faktorem rakoviny vaječníků je dědičnost, zejména mutace genů BRCA1 a BRCA2. Tyto genetické změny výrazně zvyšují riziko vzniku rakoviny vaječníků i prsu.
Mutace se dědí s padesátiprocentní pravděpodobností, a proto je důležité znát rodinnou anamnézu. Pokud se v rodině opakovaně vyskytla nádorová onemocnění, je vhodné zvážit genetické testování. U pozitivního nálezu mohou lékaři nastavit intenzivnější sledování nebo preventivní opatření.
Genetické vyšetření má zásadní význam i u již diagnostikovaných pacientek, protože pomáhá zvolit nejvhodnější léčebný postup v rámci tzv. personalizované medicíny.
Léčba se přesouvá do specializovaných center
Základem léčby je chirurgické odstranění nádoru, často následované chemoterapií. Klíčovým faktorem úspěchu je co nejkompletnější odstranění nádorové tkáně při operaci.
V posledních letech se do léčby stále více prosazují moderní cílené léky, například PARP inhibitory, které ovlivňují schopnost nádorových buněk opravovat svou DNA. Tyto přípravky dokážou prodloužit dobu bez návratu nemoci a zlepšit celkové výsledky léčby, zejména u žen s BRCA mutací.
Odborníci se shodují, že zásadní vliv na prognózu má i to, kde je pacientka léčena. Ve specializovaných centrech s multidisciplinárními týmy bývá úspěšnost léčby výrazně vyšší. „Pacientky léčené ve specializovaných centrech mají prokazatelně lepší prognózu. Proto je důležité, aby se ženy s karcinomem vaječníků dostaly na pracoviště, která mají s léčbou tohoto onemocnění největší zkušenosti,“ upozorňuje profesor David Cibula, přednosta Kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie 1. LF UK a VFN v Praze.
Nebojte se říct o pomoc
Žádná žena by na rakovinu a s ní spojený obrovský psychický tlak neměla zůstat sama. Vedle týmu lékařů je nenahraditelná i psychická podpora a pomoc s orientací ve velkém množství nových informací. Tu poskytuje pacientská organizace VERONICA, která sdružuje ženy s gynekologickými nádory a jejich blízké. Pomáhá jim zorientovat se v diagnóze a možnostech léčby, poskytuje podporu a vzdělává veřejnost. Především ale vytváří bezpečný prostor pro sdílení osobních zkušeností mezi pacientkami, aby si mohly být vzájemně silnou a chápající oporou v těch nejtěžších chvílích.