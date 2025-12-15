Mýtus: Když nemám příznaky, nemám rakovinu
Fakta: V časném stadiu rakovina tlustého střeva a konečníku obvykle nevyvolává žádné potíže. Mezi první nenápadné varovné signály může patřit drobné množství krve ve stolici, změny ve vyprazdňování nebo pocit neúplného vyprázdnění. Tyto projevy však lidé často přehlédnou, nebo si je spojí s jinými potížemi, například s hemeroidy.
V pokročilejším stadiu se objevují výraznější příznaky jako je větší krvácení do stolice, nevysvětlitelný úbytek na váze, dlouhodobá únava, chudokrevnost či bolesti břicha. V této fázi už bývá léčba složitější a méně úspěšná, proto má velký význam pravidelný screening, který dokáže nemoc odhalit v době, kdy je ještě dobře léčitelná.
Mýtus: Když je mi dobře, na prevenci nemusím
Fakta: Právě naopak, screening má zásadní význam pro lidi, kteří se cítí zdravě. V Česku probíhá Program screeningu kolorektálního karcinomu, který dokáže nemoc odhalit včas. Vyšetření probíhá buď formou testu na okultní (neboli skryté) krvácení ve stolici (zkráceně TOKS), který lze absolvovat u praktického lékaře nebo gynekologa každé dva roky, nebo screeningovou kolonoskopií jednou za deset let.
Test na okultní krvácení umožňuje odhalit i velmi drobné krvácení, které může být prvním varovným signálem přítomnosti nádoru. V následné fázi pak kolonoskopie umožní nejen přesné stanovení diagnózy, ale také odstranění polypů, které mohou být předstupněm rakoviny.
