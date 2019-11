Kdo bojuje – vyhrává. Blogerka porazila rakovinu, teď je nemoc zpět

Co vám běží hlavou, když se ráno probouzíte?

V poslední době se snažím hodně odpočívat, protože Stellinka začala chodit od září do školky. Některá rána, zvláště teď na podzim po druhé léčbě, ale už nejsou tak veselá. Možná je to i tím, že mám víc času přemýšlet. Když jsem byla v remisi a věděla jsem, že je všechno v pořádku, že budoucnost bude lepší, měla jsem čistou hlavu. Ale teď se to zase všechno vrátilo a občas nějaké chmury přijdou. Onkologové totiž nevědí, jak to se mnou bude dál. Nechali mě zatím bez léčby a podle dalších kontrol a vyšetření se uvidí, jak bude terapie pokračovat. A ráno, když se probudím, si vzpomenu, co všechno mě asi ještě čeká.