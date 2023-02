Rakovina štítné žlázy ohrožuje hlavně ženy. Pozor na varovné příznaky

Nezáleží na věku ani sociálním zařazení. Rakovina štítné žlázy si vybírá mezi všemi a jak se jí zachce. Přesto by se někteří lidé měli mít na pozoru víc než jiní. S hlavním rizikovým faktorem bohužel nic nenaděláte.

Co je štítná žláza Štítná žláza patří mezi orgány s vnitřní sekrecí. Její hormony jsou velice důležité pro lidský metabolismus. Mají vliv i na jeho energetickou rovnováhu. Její správné fungování je v podstatě důležité pro všechny orgány v těle. Během vývoje plodu a posléze miminka v těle matky je nezbytná pro vývoj jeho mozku.

„Muži mají tyto potíže až osmkrát méně často než dámy. Na druhou stranu je nutné říct, že pokud už jimi onemocní, bývá to vážnější,“ popisuje stav věci lékařka Kelly Woodová. Dále bývají ohroženější jedinci, kteří už zaznamenali výskyt onemocnění v rodině. „Hrozí i těm, kdo se často setkávají s rentgenovým zářením, pesticidy anebo jsou prostě obézní,“ vypočítává dále odbornice.

Uzlík i hrubý hlas

Odhadnout ovšem, že se něco podobného stane zrovna vám, je těžké. Kristýna (32) onemocněla rakovinou štítné žlázy před čtyřmi lety. „Nečekala jsem to. Byla jsem tak mladá. Vnímala jsem existenci rakoviny prsou nebo děložního čípku. Ale tahle mi na mysl nepřišla,“ vzpomíná dnes.

Jakožto zdravotní sestřička se sice lekla, ale dokázala se brzy zklidnit. „Věděla jsem, že jsem neudělala nic špatně. Žádná prevence v tomto případě neexistuje. Když se vám to stane, musíte se jen snažit bojovat,“ říká. A přesně to udělala.

Právě to radí také všem ostatním. Nepropadat panice a přistupovat k diagnóze racionálně. Dobrou zprávou je to, že ve většině případů se tento typ rakoviny vyléčí. Hlavní je přijít na ni co nejdříve. Pokud tedy patříte do skupiny, která by mohla být ohrožena, sledujte následující příznaky.

„To, co je nejvíc hmatatelné, je tvrdý uzlík, který se vytvoří na krku. Člověk následkem něj ochraptí nebo mu zhrubne hlas,“ upozorňuje odbornice. Objevují se i potíže s polykáním a bolest v krku. Často pacientům otečou lymfatické uzliny a neustále mají nutkání pokašlávat.

Pokud něco podobného na sobě nebo někom blízkém pozorujete, je potřeba navštívit lékaře.

„Nádory na tomto místě mohou mít velice odlišnou podobu a podle toho se posléze volí léčba,“ osvětluje specialistka. Proto se nedá přesně popsat, co musí pacient podstoupit. Pokud to jde, odstraní lékaři nádor a následně použijí terapii radiojódem. Další možností je například chemoterapie nebo zevní ozařování.

Všechno záleží na konkrétním případu. Proto je potřeba důvěřovat lékařům. „Nikdy jsem nikomu tak nezobala z ruky jako doktorovi, když mi říkal, co mám v nemoci dělat,“ usmívá se Kristýna a pokračuje: „Naštěstí u nás máme spoustu vynikajících odborníků, kteří o této oblasti vědí všechno. Řekli mi, že to dobře dopadne. A to mě uklidnilo. A víte co? Měli pravdu!“