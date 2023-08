Rakovina slinivky je často skrytá. Jaké příznaky vás mohou varovat?

Nebyl první osobností, která boj s touto nemocí prohrála. Zemřel na ni například i ministr kultury, scenárista a novinář Pavel Dostál, operní zpěvák Luciano Pavarotti, americký herec a zpěvák Patrick Swayze, herec Vladimír Dlouhý, gymnastka Věra Čáslavská, ale také zakladatel společnosti Apple Steve Jobs.

Ročně je v České republice diagnostikováno přes 2 000 nádorů slinivky břišní. Nejčastější výskyt je ve věku 60 až 80 let. Častěji postihuje muže než ženy. Statistiky uvádějí, že rok po stanovení diagnózy přežije pět procent pacientů, do pěti let už jenom jedno procento.

Přesná příčina rakoviny slinivky nebyla zatím objasněna, ale známy jsou některé rizikové faktory. Nejvýznamnějším z nich je nadměrné pití alkoholu, kouření, ale také genetické předpoklady, cukrovka nebo chronický zánět slinivky břišní.

Počínající nádor slinivky břišní je většinou bez příznaků, v čemž spočívá jeho zrádnost. Ale i tak vás mohou později některé symptomy varovat. Které to jsou?