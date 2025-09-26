Při aktuálním tempu se podle odhadů stane nádor slinivky do roku 2030 druhou nejčastější příčinou úmrtí na nádorová onemocnění. Zmíněný nadějný test však onemocnění dokáže odhalit z krve již v časném stadiu.
Čím se rakovina slinivky liší od jiných nádorových onemocnění?
Zaprvé: tito pacienti mají velmi špatnou prognózu. A zadruhé jsme svědky trendu, kdy ve vyspělých zemích, včetně České republiky, v posledních desetiletích výskyt rakoviny slinivky v populaci velmi rychle roste. V USA od roku 2001 roste každoročně o jedno procento.
Proč tomu tak je?
Vysvětlení je několik. V první řadě populace stárne, proto se onemocnění, která jsou četnější ve starší věkové kategorii, dnes vyskytují ve větší míře. Navíc jsme vystavováni stále většímu tlaku civilizace, takže řada rizikových faktorů, jež mají na vznik tohoto onemocnění vliv, se stále častěji a více vyskytuje i v mladších populacích.
Obecně v onkologii je dvoucentimetrový nádor považován za malý, ale v případě nádoru slinivky už je vlastně příliš velký. Navíc velmi časně metastazuje.