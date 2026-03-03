Jak reagují lidé, kteří u lékaře uslyší větu: „Mohla by to být rakovina, uvidíme, jak dopadnou testy.“
Mezi základní reakce na podezření, že má člověk rakovinu, patří paralýza – zamrznutí. Dále popření, bojová reakce a únik od reality. Lidé, jimž lékař podezření na rakovinu sdělil, popisují své obavy jako emoční horskou dráhu. Někteří po oznámení přestali vnímat okolí a jako by se oddělili od svého těla. Fungovali na autopilota. Okolí se jim zdálo nereálné, nevěřili, že se to doopravdy děje právě jim. Někteří popírají tvrzení doktorů, hledají jiná vysvětlení, mohou vyvolat konflikt, brání se. Tyto reakce mohou odeznít po hodinách, dnech či týdnech. Závisí to na osobnosti, podpoře okolí, odolnosti vůči stresu a dalších faktorech.
Právě po úspěšné léčbě začíná pro onkologicky nemocné mnohdy to nejtěžší období.