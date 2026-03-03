Rakovina je šance být hrdinou i režisérem svého života, říká psycholožka

Premium

Psycholožka Natália Schwab Figusch | foto: koláž iDNES David Votruba

Pavla Matějů
Rakovina. Dotýká se většiny z nás, ať už přímo nebo když onemocní někdo blízký. Pořád ji provázejí velké obavy, ale už nekončí nutně smrtí. Každopádně diagnóza nemocnému i jeho nejbližším převrátí svět naruby, mysl ovládne strach o život. „Nemoc je výzvou upřednostnit vlastní potřeby. Když my nebudeme, ani svět okolo nás už nebude,“ říká psycholožka Natália Schwab Figusch.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Jak reagují lidé, kteří u lékaře uslyší větu: „Mohla by to být rakovina, uvidíme, jak dopadnou testy.“
Mezi základní reakce na podezření, že má člověk rakovinu, patří paralýza – zamrznutí. Dále popření, bojová reakce a únik od reality. Lidé, jimž lékař podezření na rakovinu sdělil, popisují své obavy jako emoční horskou dráhu. Někteří po oznámení přestali vnímat okolí a jako by se oddělili od svého těla. Fungovali na autopilota. Okolí se jim zdálo nereálné, nevěřili, že se to doopravdy děje právě jim. Někteří popírají tvrzení doktorů, hledají jiná vysvětlení, mohou vyvolat konflikt, brání se. Tyto reakce mohou odeznít po hodinách, dnech či týdnech. Závisí to na osobnosti, podpoře okolí, odolnosti vůči stresu a dalších faktorech.

Právě po úspěšné léčbě začíná pro onkologicky nemocné mnohdy to nejtěžší období.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

KVÍZ: Zvládli byste přijímačky z češtiny? Otestujte si znalost přísloví

ilustrační snímek

Znáte opravdu všechna česká přísloví? Tento kvíz vás prověří nejen v nejznámějších rčeních, ale také v těch, která v minulých letech při přijímacích zkouškách z českého jazyka dokázala zaskočit i...

Odhalená poprsí, dokonalé křivky a masky. To nejlepší z karnevalu v Riu

Rio de Janeiro opět hýřilo barvami.

Festival v brazilském Riu de Janeiro za poslední roky odhalil mraky skvělých tanečníků i tanečnic a jejich propracované kostýmy. Podívejte se do naší galerie na výběr těch nejpikantnějších...

Trvalá, suchý šampon i Živé květy. Krása made in socialistické Československo

Přehlídka módních účesů v Praze v roce 1967.

V šedesátých letech se účesy šplhaly do výšin, o jakých si může nechat snít i Marge Simpsonová, v osmdesátkách zase letěla krepatá trvalá. Ani šedivé období, kdy vládla strana a unifikace,...

Slzy u moře, šok z paneláku. Vyměněná manželka letěla do Itálie

Stesk po rodině dohnal Dášu k slzám. Přála si, aby mohli být u moře s ní.

Nová Výměna manželek zavedla diváky do slunné Itálie. Pohodová Dáša si vyzkoušela život v rodině s úplně jiným životním stylem a musela se poprat s jazykovou bariérou. Zdeňka si připomněla, jaký je...

KVÍZ: 20 otázek o rakovině. Zvládnete na všechny odpovědět?

Ilustrační fotografie

Rakovina postihuje miliony lidí po celém světě a její příčiny jsou různé – genetika, životní styl či infekce. Vyzkoušejte si tento kvíz a zjistěte, co víte o prevenci, diagnostice a léčbě tohoto...

Tři znamení, která jsou zoufale špatnými lháři. A kdo je naopak expert?

Panna

V astrologii můžeme najít tři znamení, kterým lhaní moc nejde. Lidé v nich narození jsou průhlední jako čistá voda. Často jim to může velmi komplikovat život, protože s tím jde často ruku v ruce i...

3. března 2026

Výběr šperku není věda. Stylistka radí, na co myslet a co dodržovat

Ne nadarmo se říká, že šperky jsou třešničkou celé módní kreace. 1749 Kč

Šperky dokážou proměnit náladu i celý outfit. Stačí jen vědět, kdy sáhnout po jemné bižuterii a kdy po hodnotném kousku, který má skutečně váhu. Stylistka Julia Silajdžić radí, jak kombinovat kovy...

3. března 2026

Trpí vaše pleť jarní únavou? Nastartujte ji peelingem i vitaminy

ilustrační snímek

Jaro už o sobě dává vědět, zatím způsobem ne dvakrát příjemným: jarní únavou. Ta si vybírá daň i na naší kůži, která teď může být vysušená, zašedlá, mdlá, unavená i jinak ztrápená. Víte, jak ji...

3. března 2026

Rakovina je šance být hrdinou i režisérem svého života, říká psycholožka

Premium
Psycholožka Natália Schwab Figusch

Rakovina. Dotýká se většiny z nás, ať už přímo nebo když onemocní někdo blízký. Pořád ji provázejí velké obavy, ale už nekončí nutně smrtí. Každopádně diagnóza nemocnému i jeho nejbližším převrátí...

3. března 2026

Ze slavných dcer jsou teenagerky. Co nosí North Westová nebo Blue Ivy?

Vyrůstají před objektivy fotografů a první řadu na týdnech módy berou jako...

Vyrůstají před objektivy fotografů a první řadu na týdnech módy berou jako samozřejmost. Přesto si každá z nich hledá vlastní módní rukopis – od sportovních outfitů přes hollywoodskou eleganci až po...

3. března 2026

Klasická bota naše nohy deformuje, varuje fyzioterapeut. Otestujte se, jak chodíte

Premium
Fyzioterapeut Lukáš Klimpera

Chodidla jsou zrcadlem našeho zdraví. Na tomto malém kousku těla je celkem 26 kostí, 33 kloubů, 18 svalů a 12 šlach a jejich dokonalá souhra zajišťuje zdraví celého pohybového aparátu. Od kolen přes...

2. března 2026

Retrográdní Merkur pobláznil internet. Co je to a proč se tomu nepoddávat

Retrográdní Merkur 2026 zasahuje všechna znamení zvěrokruhu. Jak ovlivní...

Už je to tady. Retrográdní Merkur 2026, neboli Mercury retrograde, právě začal a internet šílí. Astrologové i nadšenci do horoskopů varují před chaosem v komunikaci, technologiích i cestování. Co se...

2. března 2026

Teenager se chová předvídatelně? To není normální. Expert o úzkostech dospívajících

Premium
Peter Pöthe. Narodil se maďarským rodičům na Slovensku, kde začal studovat...

Peter Pöthe, dětský psychoterapeut a psychiatr, se narodil maďarským rodičům na Slovensku, kde začal studovat medicínu. Díky zkušenostem z vlastní rodiny už od dvanácti věděl, co chce dělat. Dnes ve...

2. března 2026

Lékař varuje, co nemít doma, pokud se chcete vyhnout rakovině

Amit Garg

Armit Garg je lékařem, který se v USA věnuje především oboru hematologie a onkologie. Je také velmi aktivní na sociálních sítích a sledujícím dává rady ohledně zdraví. A varuje je i před věcmi, které...

2. března 2026  10:42

Krásná influencerka zemřela po bizarní nehodě, za vše mohl had

Ifunanya Nwangene

Šestadvacetiletá Ifunanya Nwangene z Nigérie byla nadějnou sopranistkou, u které se rýsovala opravdu hvězdná kariéra. Měla spoustu plánů, těšila se na založení rodiny i procestování celého světa....

2. března 2026  8:26

Advantage Consulting, s.r.o.
SPECIALISTA LOGISTIKY - JUNIOR (40-50.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihomoravský kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Březnový úplněk v Panně 2026: Čas na velký jarní úklid v hlavě i peněžence

Úplněk v Panně

Březnový Vraní úplněk v Panně, který nastává 3. března 2026 ve 12:37, s sebou přináší téma očisty, bilance a návratu k realitě. Zatímco astrologové mluví o silné energii řádu, zdraví a disciplíny,...

2. března 2026

Proč je hladina cukru v krvi zásadní pro úspěšné hubnutí?

Ve spolupráci
Hubnutí pomáhá podpořit BrainMarket

V oblasti moderního biohackingu a zdravého životního stylu se stále častěji ukazuje, že počítání kalorií je pouze špičkou ledovce. Pokud se zaměříme na to, proč se nedaří hubnout i při kalorickém...

2. března 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.