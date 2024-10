Přežily rakovinu prsu, tím to ale nekončí. Co ženy čeká dál?

Dalo by se říct, že je to dobrá zpráva: osmdesát procent žen, kterým je dnes diagnostikována rakovina prsu, přijde v prvním a druhém stadiu, kdy se dá nemoc dobře zvládnout. A ze všech žen, které se s nemocí potýkají, jich 80 procent přežije prvních pět let.

„V Evropě patříme mezi země s nejnižší úmrtností na zhoubné onemocnění prsu,“ řekl profesor Jindřich Fínek z Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR. A na základě evropských dat se dá říct, že to nebude dané dobrými geny – naši sousedé nemají zdaleka tak dobré výsledky jako onkologové v České republice. Jak se dá takový úspěch vysvětlit?

„Zcela jistě má na dobrá čísla vliv vzdělávání veřejnosti a preventivní programy,“ říká profesorka Petra Tesařová, která je naší přední onkoložkou specializující se na léčbu rakoviny prsu, a to především u mladších žen.

Následky nejsou nutné

Při léčbě a po ní pacientky bojují nejen s nemocí samotnou a se zátěží léků, operace a ozařování, ale i s jejich následky. Zdravotníci, kteří se ve svém oboru neustále vzdělávají, však už vědí, že není nutné, aby si žena nesla do budoucna ošklivé jizvy, obtěžující otok paže (lymfedém) nebo třeba nadváhu. A také vědí, že ke kvalitnímu životu po rakovině není potřeba jen dobrý onkolog, ale také fyzioterapeut, psycholog nebo třeba výživový specialista.

Rakovina u mužů „Na sto žen s rakovinou prsu připadá jeden muž. A pozor – nejsou to muži s ženskými rysy, ale často vysportovaní svalovci,“ říká profesor Jindřich Fínek. Každý rok na tuto nemoc zemře kolem dvaceti mužů.

„Dříve jsme se učili, že se na onkologického pacienta nesahá,“ říká v nadsázce fyzioterapeutka Petra Holubová z Mammacentra Zahradní Město. Jistě, existují výjimky, u kterých by například masáž mohla způsobit velkou škodu, ale obecně se dá říci, že pacienty není potřeba příliš šetřit a že je dobré s vhodnou rehabilitací začít brzy.

Například rozsáhlé jizvy po ablaci prsu se dají skutečně viditelně rozmasírovat tak, že je následná rekonstrukce prsu vůbec možná a bude vypadat dobře. Nebo častá a velmi nepříjemná komplikace – lymfedém – se musí ošetřovat včas, protože pak už jsou změny nevratné.

Až 70 procent pacientek, kterým bylo potřeba odstranit uzliny v podpaží, má takzvaný AWS (auxillary web syndrom), tedy pocit tíhy, ztuhlosti v podpaží i celé paži. Stejně tak část pacientek může začít trápit nadváha, takže potřebují pomoci s úpravou jídelníčku.

Právě proto vznikl program Onko Fit, který je určený všem onkologickým pacientům a který nabízí rady ohledně fyzické aktivity, psychické pohody a zdravého životního stylu. Součástí zdravé životosprávy je pak i dostatek pohybu, ať už je to jóga, nordic walking nebo jiný sport se středně velkou zátěží.

„Je prokázáno, že pohyb snižuje u onkologických pacientů úmrtnost,“ shrnula profesorka Petra Tesařová výsledky amerického výzkumu na téměř než dvanácti tisících pacientů.