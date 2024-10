Prevence je u rakoviny prsu nejdůležitější. Varovat může bulka i bolest hlavy

Avšak na druhé straně je léčba těchto nádorů stále úspěšnější a za posledních dvacet let se díky mamografickému vyšetření zvýšil počet žen, u kterých je nádor objeven v raném stadiu, kdy je největší šance na úspěšnou terapii.

Na screening však, bohužel, chodí pravidelně pouze asi 60 procent žen ve věku 45 až 69 let. Velkou část odpovědnosti mají přitom ve svých rukou právě samotné ženy. Ty rozhodují o tom, zda absolvují preventivní prohlídku, nebo budou pravidelně provádět domácí samovyšetření.

Bulka i bolest hlavy

„Rakovina prsu se nejčastěji ohlásí jako hmatatelná nebolestivá bulka. Méně časté projevy jsou bolest, vtažení kůže či bradavky, výtok z bradavky, který může být i krvavý, jednostranné zvětšení prsu, povrchové změny na bradavce nebo zvětšené uzliny v podpaží. V pokročilých stadiích se mohou objevit například i neurčité bolesti hlavy, kostí či břicha, hubnutí, nechutenství nebo kašel,“ vysvětluje docent Zdeněk Kinkor z Bioptické laboratoře v Plzni.

Karcinom prsu postihuje ve velké míře ženy v produktivním období. Typický věk české pacientky je sice mezi 60 a 74 lety, 35 procent všech nemocných je ale mladších 60 let.

Operace a vyšetření Sledovat další díly na iDNES.tv

Zásadní vyšetření

Kdy naposledy jste byla na mamografu? Tohle vyšetření je v prevenci zcela zásadní! Na bezplatnou mamografii má nárok každá žena od 45. roku věku, a to vždy jednou za dva roky. Pravidelné mamografické vyšetření žen po čtyřicítce může snížit úmrtnost na rakovinu prsu o 30 až 35 procent.

U žen do 40 let se provádí ultrazvukové vyšetření, mamograf pro ně není optimální. Struktura mléčné žlázy je do 40 let mnohem hutnější a pro rentgenové paprsky tím pádem daleko méně prostupnější.

Role AI v diagnostice

Rakovina patří mezi dědičná onemocnění. Je způsobena změnami v genech, které řídí způsob, jakým buňky rostou a množí se.

„Genetické změny související s rakovinou mohou nastat kvůli náhodným chybám v naší DNA během dělení buněk nebo když je naše DNA pozměněna karcinogeny, jako jsou například toxické látky v tabákovém kouři. Změny DNA, ať už způsobené náhodnou chybou či karcinogenem, probíhají po celý život, jsou však převážně vnitřními obrannými mechanismy účinně opravovány. Přibližně v 15 procentech pak mohou být změny DNA – tzv. genové mutace – zděděny od jednoho z rodičů,“ vysvětluje Zdeněk Kinkor.

Právě Bioptická laboratoř v Plzni provádí genetická vyšetření – a od letošního roku navíc jako jedna z mála v Evropě využívá k diagnostice nádorů i umělou inteligenci, která výsledky vyšetření zpřesňuje a urychluje.

Kdy se testovat?

Váš praktik nebo gynekolog vám může pomoct při rozhodování, zda byste se měla nechat otestovat na genetické změny, které zvyšují riziko rakoviny. Pravděpodobně se vás zeptá, jestli máte určité vzorce ve své osobní či rodinné anamnéze.

Pokud vám doporučí genetické testování a splníte veškeré podmínky, odešle vás na vyšetření, které vám bude provedeno v rámci zdravotního pojištění. V případě, že si chcete nechat udělat genetické vyšetření čistě pro svůj vlastní klid, lze ho provést za poplatek. Vždy je ovšem zapotřebí konzultace s klinickým genetikem.