Rakovina prostaty nemá v počátku příznaky. Pozor na slabý proud i krev v moči

Rakovina prostaty postihuje převážně muže po padesátce. Což je i případ ministra zdravotnictví Vlastimila Válka, který oznámil v pátek 8. listopadu na tiskové konferenci k prevenci mužského zdraví, že má karcinom prostaty a v nejbližších dnech začne s léčbou (více čtěte zde).

„Zvýšené riziko onemocnění má v podstatě každý muž po padesátém roce života a mužů ve věku 50 a více let je u nás kolem dvou milionů. Zájem o nepovinné preventivní prohlídky se však pohybuje jen v řádu desítek tisíc. To je ostatně důvod, proč zhruba 20 až 25 procent pacientů přichází pozdě, tedy s nádorem v pokročilém stadiu,“ řekl pro iDNES.cz profesor Roman Zachoval, předseda České urologické společnosti a přednosta Urologické kliniky Thomayerovy nemocnice v Praze.

Slabý proud moči i krev v ejakulátu

Rakovina prostaty na počátku onemocnění nemívá žádné viditelné příznaky a odhalit se dá pouze při preventivním vyšetření. Časem se může objevit časté močení, obtížné začínání, nebo naopak ukončení močení, slabý nebo přerušovaný proud moči, bolest při močení či ejakulaci a krev v moči a v ejakulátu. To už ovšem bývá mnohdy pozdě a karcinom je mnohem hůře léčitelný.

Stěžejní roli proto u rakoviny prostaty hraje screening. Od ledna letošního roku Ministerstvo zdravotnictví ČR spustilo pilotní fázi programu časného záchytu nádorů prostaty. Cílem je za pomoci nejnovějších diagnostických metod odhalit co nejvíce nádorů prostaty včas a tím zvýšit šanci nemocných na jejich uzdravení.

„Pokud zachytíme karcinom prostaty lokalizovaný, signifikantně se tím snižuje mortalita, která s tímto onemocněním souvisí,“ upozorňuje Josef Stolz, primář pražské urologické kliniky UroKlinikum.

Právě proto je program časného záchytu karcinomu prostaty určený pro muže ve věku 50–69 let včetně, mohou do něj však být zařazeni i muži starší 70 let, kteří jsou v dobrém zdravotním stavu. Zájemce může být do programu zařazen praktickým lékařem nebo ambulantním urologem. Pokud máte tedy zájem screening podstoupit, promluvte si se svým ošetřujícím lékařem o všech rizicích a přínosech, zda je pro vás tento program vhodný. Pacienti mají preventivní vyšetření hrazeno ze zdravotního pojištění.

Jak probíhá vyšetření

Screening se skládá z pohovoru s urologem, urologického vyšetření a odběru krve. Krevní test určuje hladinu PSA. Pokud bude hladina PSA méně než 3 µg/l, může muž podstoupit další kontrolní odběr za 2 nebo za 4 roky, podle konkrétního výsledku vyšetření. Jestliže mu bude zjištěna vyšší hodnota, než je uvedená hranice, bude odeslán na certifikované pracoviště ambulantní urologie ke specializovanému dovyšetření.

„PSA je prostatický specifický antigen, který má velkou afinitu ke karcinomu prostaty. Neznamená to, že každý, kdo má vyšší hodnoty PSA, má karcinom prostaty. Ale je to pro urologa nebo pro praktického lékaře určité mementum, aby pacienti s vyšším PSA podstoupili kompletní urologické vyšetření. Screeningový program zahrnuje vedle odběru PSA také vyšetření prostaty konečníkem. Na základě výsledku těchto dvou vyšetření se doporučí další postup,“ popisuje primář Stolz z UroKlinikum Praha.

Další postup může zahrnovat zobrazení magnetickou rezonancí, což je metoda, jež pomáhá určit, kdo z pacientů je kandidátem k cílenému bioptickému odběru. Ten se v poslední době provádí moderní sofistikovanou metodou fúzní biopsie, která umožňuje digitální spojení dat ze dvou různých zdrojů: magnetické rezonance a ultrazvuku. Výsledkem je přesné ohraničení ložisek a významné zpřesnění výsledků biopsie.

Operace, ozařování i hormonální léčba

„U mužů, kteří přijdou zavčasu, kdy nádor je lokalizován pouze na žlázu, dokážeme karcinom prostaty vyléčit. Můžeme však úspěšně léčit i pacienty, kde je nález lokálně pokročilý nebo metastazující. Je ovšem rozdíl mezi slovy léčit a vyléčit,“ podotýká urolog Stolz.

V případě lokalizovaného karcinomu se onemocnění obvykle zcela vyléčí chirurgickým zákrokem, který se označuje jako radikální prostektomie, tedy odstranění celé prostaty. U starších pacientů může být alternativou ozáření prostaty. Jestliže se rakovina rozšířila mimo prostatu a nádorové buňky se dostaly do jiných orgánů, nejčastěji do mízních uzlin nebo do kostí, stává se obvykle klíčovou metodou hormonální léčba.