Odhalte rakovinu prostaty včas, můžete si zachránit život. Kdo je ohrožen?

Jelikož jde však o nemoc, která v počátečních stadiích probíhá bezpříznakově, hraje v tomto ohledu stěžejní roli screening. Začátkem letošního roku odstartoval důležitý program pro včasný záchyt karcinomu prostaty. Zaměřen je na muže od 50 do 69 let a za cíl si klade odhalit pacienty s lokalizovaným nádorem. Takový druh je možné dobře léčit.

Prevence předchází komplikacím

Povědomí o rakovině prostaty se díky různým osvětovým kampaním za poslední roky zvyšuje, a mnoho mužů tak navštěvuje urologii kvůli preventivním prohlídkám.

„Díky doporučením a péči drtivá většina mužů, u nichž byl diagnostikován karcinom prostaty, přijde relativně včas, kdy můžeme mluvit o lokalizovaném karcinomu prostaty. Okolo 80 až 90 procent nových pacientů, kteří k nám do ordinace přicházejí, jde na preventivní prohlídku. Naštěstí záchyt karcinomu prostaty u příchozích mužů není v desítkách procent, ale spíše v jednotkách,“ uvádí Josef Stolz, primář pražské urologické kliniky UroKlinikum.

Co se bude dít?

Krevní test určuje hladinu PSA (prostatický specifický antigen). Pokud bude hladina PSA méně než 3 μg/l, může muž podstoupit další kontrolní odběr za 2 nebo za 4 roky. Jestliže mu bude zjištěna vyšší hodnota, je odeslán na certifikované pracoviště ambulantní urologie ke specializovanému dovyšetření.

Další postup může zahrnovat zobrazení magnetickou rezonancí, což je metoda, která pomáhá určit, kdo je kandidátem k cílenému bioptickému odběru. Ten se v poslední době provádí moderní sofistikovanou metodou fúzní biopsie, která umožňuje digitální spojení dat ze dvou různých zdrojů: magnetické rezonance a ultrazvuku.

V případě lokalizovaného karcinomu se onemocnění obvykle zcela vyléčí chirurgickým zákrokem, tedy odstraněním celé prostaty. U starších pacientů může být alternativou ozáření prostaty.

Jestliže se rakovina rozšířila mimo prostatu a nádorové buňky se dostaly do jiných orgánů, nejčastěji do mízních uzlin nebo do kostí, stává se obvykle klíčovou metodou hormonální léčba.