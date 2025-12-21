Petra Absolonová (48) se o medicínu zajímala už jako dítě. „V podstatě jsem tehdy ošetřovala všechny členy rodiny. Babiččin kufřík na natáčky byl mojí lékařskou brašnou a na trpělivém dědečkovi jsem si první pokusy o léčbu zkoušela,“ vzpomíná.
Nikoho proto nepřekvapilo, když pak nastoupila na střední zdravotnickou školu. Už tehdy ji přitahovala práce se seniory. Jednou z prvních seniorek, ke kterým měla mimo rodinu blízko, byla herečka Míla Myslíková.
„Moc ráda jsem poslouchala její vyprávění, chodily jsme společně venčit psy, její fenečka se jmenovala Bětka,“ říká s úsměvem. Po studiích tedy zvažovala práci sestry v léčebně dlouhodobě nemocných, protože se jí líbila představa seniory aktivizovat.
Nakonec ale dala na radu hlavní sestry, která v ní viděla potenciál pro endoskopii. „Tak se mi stala gastroenterologie – endoskopie po rodině mojí druhou láskou,“ dodává s úsměvem.
Co zachraňuje životy
Endoskopie a práce na gastroenterologii, později i v Masarykově onkologickém ústavu, kde je dnes vrchní sestrou, přivedly Petru k potřebě mluvit o důležitosti prevence.
„Kolonoskopie je pro řadu lidí velký strašák, ale já jim říkám, že to jde udělat tak, že to vůbec nebolí,“ vysvětluje. „A hlavně, jak moc je důležitá, protože vyšetření dokáže odhalit zárodky nádoru střeva a zároveň umíme hned odstranit i polypy, které by mohly být nebezpečné.“ Dodává, že je těžké vidět pacienty s už rozvinutým onemocněním, když ví, že se mu dá snadno předejít.
Na preventivní kolonoskopii mají lidé nárok zdarma – od 1. 1. 2026 již od 45 let. Dříve by ji měli podstoupit ti, kdo mají v rodině výskyt nádoru tlustého střeva v mladším věku (tito pacienti by měli mít také genetické vyšetření – zdarma na žádanku praktického lékaře).
„Alarmující jsou náhle vzniklé potíže jako krev ve stolici, krev na papíře, hlen na stolici, změna ve frekvenci vyprazdňování, ale také střídání zácpa – průjem, pocit nedostatečného vyprázdnění stolice. Tyto informace by měl každý sdělit praktickému lékaři! Mnohokrát jsem se přesvědčila, že kolonoskopie skutečně zachraňuje životy,“ dodává.
Petra Absolonová je díky dlouholeté praxi na gastroenterologii i v práci s onkologickými pacienty přesvědčená, že většina z nás má zdraví ve vlastních rukou – i pokud jde o nádory.
„Jen zhruba deset procent nádorů vzniká proto, že se člověk narodí s genem, který zvyšuje riziko vzniku nádoru,“ říká a připomíná známé osobnosti, které takový gen mají. Například Angelina Jolie podstoupila preventivní odstranění prsů a vaječníků kvůli mutaci v genu BRCA1, spojené s vysokým rizikem rakoviny prsu a vaječníků. Podobně se rozhodla i zpěvačka Marta Jandová.
Většina lidí ale podle Petry tak radikální kroky dělat nemusí – stačí dodržovat základní zásady a právě o tom mluví na seminářích, které vede pro veřejnost.
Sestry hodně dokážou
Jde o projekt M&P&, který založila spolu s další sestřičkou Masarykova onkologického ústavu Michaelou Přikrylovou. Název vznikl z počátečních písmen jejich jmen a zároveň symbolizuje „mapu“ cesty ke zdraví. Na přednáškách pro veřejnost obě srozumitelně a s nadhledem vysvětlují, proč má smysl chodit na preventivní onkologická vyšetření.
„Chci také zdůraznit, jak důležitou roli hrají sestřičky – jsou páteří zdravotního systému, mostem mezi pacientem a lékařem. Ukazujeme jim tak, že mají svůj hlas, že to každá sestra dokáže, a chceme jim tím také dodat sebevědomí,“ říká Absolonová.
Dodává, že i ke svým přednáškám přistupuje právě tak, jak to umí sestry nejlépe – lidsky a s pochopením. „Při představě přednášky o prevenci rakoviny se spousta lidí vyděsí. Já se ale snažím, aby se nebáli a zároveň se něco naučili,“ říká Absolonová.
Nepoužívá prezentace, ale pomůcky z praxe – kolonoskop, roztok, který se pije před vyšetřením tlustého střeva, nebo makety prsou a varlat. Na nich ukazuje, jak se správně provádí samovyšetření, protože většina lidí to podle ní vůbec neví.
„Když sestřička přijde za lidmi a vysvětlí jim vše jednoduše a beze strachu, má to mnohem větší účinek než edukační leták,“ dodává.
Z vlastní zkušenosti ví, že jen málo žen si opravdu umí vyšetřit prsa, a zdůrazňuje, že nádor prsu není jenom „bulka“, ale ukazuje názorně vše, čeho si mají ženy všímat. Stejně tak ani muži nevědí, jak správně samovyšetřovat varlata a jakých změn si mají všímat.
Petra Absolonová
Vystudovala Střední zdravotnickou školu v Praze a vzdělávání dospělých na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Dále absolvovala studium MBA na Veřejnoprávním vzdělávacím institutu ve Strážnici a řadu specializačních kurzů. Nyní studuje magisterský program ošetřovatelství.
Od roku 2015 působí jako vrchní sestra gastroenterologického oddělení Masarykova onkologického ústavu v Brně, kde zároveň spolukoordinuje oblast preventivní onkologie. Je spoluzakladatelkou projektu M&P& – Vaše zdraví hraje o čas, zaměřeného na prevenci onkologických onemocnění a včasnou diagnostiku, a spoluautorkou projektu Brněnské dny prevence Magistrátu města Brna.
V roce 2023 získala Cenu za mimořádný přínos pro Masarykův onkologický ústav. Je vdaná a má tři děti.
„Tento nádor je především nádorem mladých mužů mezi 20. a 40. rokem věku. Pokud měl muž při narození nesestoupené varle, je více ohrožen, stejně tak jestli už je jedno varle nádorem postižené, je riziko postižení i druhého varlete! Přitom právě včasný záchyt nádoru nebo jeho počátečního stadia může zachránit život.“
Rakovině lze zabránit
„Podle mého názoru, zkušeností a příběhů pacientů, se kterými se setkávám, můžu říct, že prevencí nádorových onemocnění není to, co se všude hlásá, tedy jen zdravě jíst, nekouřit apod. Základem je podle mě i něco dalšího, například psychická pohoda, tedy práce se stresem, umět relaxovat,“ říká zdravotnice a dodává: „S tím jde ruku v ruce správné dýchání a kvalitní spánek. Důležitá jsou pravidelná samovyšetření (to znamená: znám své tělo, pravidelně ho pozoruji a poznám rozdíl), dále dodržovat screeningy u lékaře, ať už jde o prevenci nádoru prsu, děložního čípku, varlat, tlustého střeva apod.“
Petra Absolonová se podílí také na studii pacientů s rakovinou slinivky břišní, která je ve většině případů už neléčitelná. „Změny na slinivce břišní můžeme sledovat endosonografem. Endoskopická metoda dokáže odhalit i velmi malá ložiska, a může tak pacienta včas dostat k operaci,“ popisuje.
Na pacientech s rakovinou slinivky břišní lze podle Petry Absolonové dobře ukázat, jak velký vliv má stres na lidské zdraví. „U tohoto onemocnění hraje roli víc faktorů, ale často jsem viděla, že jím trpí lidé, kteří na sebe kladou obrovské nároky, jedou naplno a jsou k sobě velmi kritičtí,“ říká.
Sto let ve zdraví
A pak také připomíná studie lidí, kteří se dožili stovky, tzv. centenariáni. Většinou měli pozitivní přístup k životu a uměli si v něm najít něco dobrého. „Důležité je znát své tělo a všímat si změn. Někdy stačí jen pohled nebo pohmat, abyste věděli, že je čas jít k lékaři,“ vysvětluje.
Dodává, že žádný boj není předem ztracený, ani ten s rakovinou – rozhoduje typ nádoru a včasné odhalení. „Mnoho nádorů se dá úspěšně vyléčit, když se přijde včas. Dodržování screeningových vyšetření má obrovský smysl, je to právě ta doba, kdy nemáte žádné příznaky onemocnění. To znamená nic mi není, nemám žádné příznaky, ale jsem ve věku, který může být rizikový pro vznik určitého onemocnění.“
„Pokud to vztáhnu například na preventivní kolonoskopii, představte si to tak, že jsme v roce 2026, vám je 45 roků a podstoupíte svoji první screeningovou kolonoskopii, my poznáme vaše střevo a vás, včetně vaší rodinné anamnézy, to znamená, zda u přímých příbuzných je nádor tlustého střeva, či ne.“
„Pokud vám nalezneme polypy, odstraníme je při kolonoskopii, budeme vědět, kolik jich máte, a při odeslání polypů na patologii budeme znát i jejich rizikovost vzhledem k nádoru a poté určíme vaši další kolonoskopickou kontrolu. Já si troufám stoprocentně říci, že takový pacient se za předpokladu dobře vyčištěného střeva a výborné objektivity kolonoskopie nikdy nádoru tlustého střeva nedožije. I proto zveme lidi na naše přednášky, kde jim rádi vše vysvětlíme. Tam se bát nemusí – a po nich se obvykle nebojí ani jít k lékaři,“ usmívá se.
Projekt M&P&
Cílem projektu M&P& a preventivních workshopů realizovaných Masarykovým onkologickým ústavem je přiblížit prevenci nádorového onemocnění lidem srozumitelně, osobně a v prostředí, kde se cítí bezpečně. Petra Absolonová a další kolegyně z MOÚ přicházejí za posluchači – do obcí, firem i organizací –, aby s nimi mluvily o zdraví bez obav a odborných bariér. Věří, že osobní kontakt a přímé vysvětlení mají větší dopad než letáky či kampaně. Získané poznatky si lidé často odnášejí i domů a šíří je dál.
Projekt M&P& funguje pod záštitou Masarykova onkologického ústavu v Brně a jeho posláním je, aby se ani v dnešní přetechnizované době neztratila lidskost a zájem o vlastní zdraví. Velikou radost má z toho, že se bude otevírat na jaře v roce 2026 Centrum onkologické prevence, které bude poskytováním tohoto typu komplexní péče jedinečné.
Článek vznikl pro časopis Rytmus života.