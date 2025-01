Prevence je účinnou zbraní proti rakovině. Na co a kdy máte nárok

Na co máte nárok a kdy? Screening karcinomu prsu, který se provádí prostřednictvím mamografie na akreditovaných pracovištích – od 45 let jednou za dva roky. Screening nádorů tlustého střeva a konečníku, který se provádí prostřednictvím testu na okultní krvácení do stolice od 50 do 55 let jednou ročně, od 55 let jednou za dva roky; tento test je možno nahradit screeningovou kolonoskopií provedenou na akreditovaných pracovištích jednou za 10 let. Screening karcinomu děložního hrdla, jež se provádí prostřednictvím cytologického vyšetření stěru z děložního čípku provedeného v rámci preventivní prohlídky u registrujícího gynekologa – laboratorní zhodnocení vzorku je provedeno na akreditovaném pracovišti, s nímž gynekolog spolupracuje – od 15 let jednou ročně. Screening časného záchytu karcinomu plic prostřednictvím nízkodávkových CT na akreditovaných pracovištích. Vyšetřit se mohou nechat kuřáci (současní či bývalí), jejichž kuřácká minulost je alespoň 20 cigaret denně po dobu 20 let a jsou ve věku 55–74 let. Screening rakoviny prostaty, který je určen mužům od 50 do 69 let. Hlavním ukazatelem rizika je laboratorní rozbor krve (tzv. PSA). Na laboratorní testy může klienty odeslat registrující praktický lékař nebo ošetřující urolog.