Kudy vedla vaše cesta k medicíně?
Stejně jako můj dědeček jsem se chtěl věnovat právu, ale on mně vysvětlil, že to není dobrý nápad. Tatínek pracoval jako matematik a fyzik, těmto disciplínám jsem se chtěl raději vyhnout. Takže ono mi těch nehumanitních oborů moc nezbylo. Kdyby to bývalo s tou medicínou nešlo, šel bych asi vykládat vagony. Ale ono to šlo. (usmívá se)
A proč jste si vybral plicní obor?
To mi bylo spíš vybráno. Když jsem končil medicínu, ještě se dávaly rozřazovací příkazy. Vyhlídl si mě jeden profesor na interně, poslal mě za svým kamarádem na plicní, kde mě zaměstnají. Díky tomu jsem mohl zůstat v Praze, a tak jsem po tom skočil. Zpočátku to byla hrůza, protože tam byl podstav, takže jsem hned po škole musel sloužit. Při první službě mě vzbudila sestřička, ať si pospíším. A tak jsem ze třetího patra běžel dolů. Proti mně se chodbou belhal obrovský pacient, úplně nahý, cestou kašlal krev, a přede mnou padl mrtvý. Ač jsem měl jako lékař pomoct, už to nešlo… Cítil jsem naprostou bezmoc. Hlavou mi běžely myšlenky, že bych si měl vybrat jiný obor, ale nakonec jsem u toho zůstal.
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Jste tady spokojený?
Jako plicní lékař musím mít aspoň nějaké povědomí o ostatních specializacích. Plíce jsou totiž umístěné vedle srdce, mají souvislost i s dutinou břišní. A zároveň ostatní kolegové moc nevědí, co se děje v plicích, takže chodí za mnou a konzultují. (usmívá se) Náš obor navíc skýtá velkou výhodu v tom, že tam skloubíte práci rukama i hlavou. Jsem spokojený, protože jsem tak nějak udělaný, abych byl spokojený. To je ohromná výhra, na níž nemám žádnou zásluhu. Když ráno vstanete a těšíte se do práce, nic lepšího není. Když se máte na co těšit, den hned vypadá líp…
Na co se nejvíc těšíte do práce?
Na bronchoskopii (vyšetření dýchacích cest, při němž lékař zavádí ohebnou hadičku s kamerou ústy nebo nosem do plic, pozn. red.). (směje se) Možná to zní triviálně, ale například právě při tom se spojuje manuální činnost s tou intelektuální.
Mám celkem silný dávicí reflex. Laicky si říkám, jestli by nebylo lepší nechat se vyšetřit spodem než horem. Kdyby to samozřejmě šlo…
To nejde, spodem bychom se tam nedostali… Jelikož tuhle metodu dělám rád, nemám z ní takovou hrůzu jako vy. Dokonce jsem už dvakrát bronchoskopii udělal sám sobě, před monitorem. Jednou kvůli sázce a poprvé jsem chtěl vůbec zkusit, zda to je technicky možné. A je.
Pozvracel se u toho někdo? Právě toho se dost obávám…
K bronchoskopii přistupujeme u pacientů, kteří jsou nalačno. Takže pozvracení většinou nehrozí. Když děláme akutní výkon, třeba abychom zastavili krvácení, tehdy pacient samozřejmě většinou nalačno není, tam se snažíme hlavně o to, aby si nenazvracel do průdušek, což by mělo velmi negativní dlouhodobý efekt. Ovšem stává se to jen velmi zřídka.
Dávají se nějaké podpůrné medikamenty, aby to bylo méně nepříjemné? Dávají se léky, které způsobí příjemnou sedaci (utlumení, pozn. red.). Nejlepší ohlasy od pacientů máme na ketamin. Netlumí totiž dechové centrum, a pacienti z toho navíc mají docela příjemné prožitky. Ostatně tento prostředek se používá celkem nově i při léčbě psychických onemocnění, například panické ataky, posttraumatického šoku či chronických depresí, ale na to nejsem úplně kovaný odborník. Každopádně se snažíme vybrat pacientovi i ten utišující prostředek na míru. Podobně jako se to v poslední době děje i s léčbou samotnou.
Bronchoskopie je zavedenou diagnostickou metodou. Jak je stará? Poprvé byla použitá v roce 1897 německým profesorem Gustavem Killianem, který působil v Heidelbergu, což je stále mekka našeho oboru, dělají se tam ty nejsložitější výkony, řada nových technologií se právě odtamtud přenáší do světa. A proč se do toho tehdy odvážného kroku Killian pustil? Lidi v té době neumírali na plicní rakovinu jako dnes, mnohem častěji se dusili při vdechnutí potravy. Jako první tedy vyndal cizí těleso z průdušek. Jednalo se údajně o prasečí nebo králičí kost, jež uvízla v dýchacích cestách jednoho sedláka. Tehdy k tomu zvolil takzvanou rigidní bronchoskopii, tedy použil neohebný trubicový nástroj zvaný esofagoskop, něco jako malou lešenářskou trubku. To byste si užil mnohem víc než dnes… (usmívá se)
Bez utišujících medikamentů?
V lokální anestezii s kokainem, což mimochodem přetrvalo ještě do doby, kdy jsem začínal.
Plíce – základní data
Zkusil jste si kokain anebo ketamin?
Kokain jsem zkusil kdysi dávno při jiné příležitosti, která neměla žádnou spojitost s medicínou, ale na mě tyhle věci nějak nemají moc velký účinek. Navíc jsem duší sportovec, drogovým závislostem příliš nefandím…
Když o Vánocích někomu zaskočí rybí kost, taky přijde k vám?
Rybí kosti jsou speciálně o Vánocích celkem běžný důvod k naší návštěvě. Zažil jsem i kuřecí kost, různé oříšky, zubní výplně, anebo dokonce protézy. A pak bizarnější věci jako kuličky nebo kusy propisek. To všechno už jsme tahali… Taky samozřejmě celé zuby při různých traumatech, jako například po autonehodě. To jde pak celkem obtížně vybírat z průdušek, protože předtím se člověk při tom šoku většinou zhluboka nadechne. Je to hodně titěrná práce na velmi malém prostoru. Něco jako stavět model lodi v lahvi.
Za jak dlouho se bronchoskopie dá naučit?
Je to jeden z těch obtížnějších endoskopických výkonů. Rozhodně to trvá minimálně deset let, než můžete říct, že to trochu ovládáte. O mně se dá říct, že už to umím trochu víc. (usmívá se)
Váš syn, jenž pracuje na vašem oddělení, to už taky umí?
Synovi je třicet, je teprve v přípravě na atestaci, takže tento úkon ještě ani nemůže dělat. To je ještě daleko…
Vaše klinika tuberkulózy a respiračních onemocnění Všeobecné fakultní nemocnice v Praze brzy oslaví sto let. V názvu máte tuberkulózu, ta byla objevena koncem 19.století. Pořád nás ta nemoc trápí?
TBC není nemocí minulosti. Díky včasné diagnostice a povinné léčbě se ji daří držet pod kontrolou, ale její výskyt v posledních letech neklesá tak, jak se předpokládalo. (Na počátku roku 2026 bylo v Česku hlášeno zhruba 400 případů, pozn. red.) Více než polovinu případů tvoří pacienti ze zahraničí. Tuberkulóza je infekční onemocnění, jež se dá přenést po minimálně čtyřech hodinách poměrně intimního kontaktu s pacientem, který je BK pozitivní (bacil Kochův, Mycobacterium tuberculosis, jenž způsobuje tuberkulózu, pozn. red.).
Bronchoskopie, o níž jsme mluvili, je stará zhruba 130 let. Ale jsou jistě i nové metody, které vám usnadňují vaši práci…
Jakkoliv je bronchoskopie stará metoda, nedá se to vůbec srovnávat s tím, jak ji děláme dnes. Dokonce se v našem oboru dnes začínají používat robotické technologie, v diagnostice i v léčbě plicních onemocnění. Odpoutáváme se už od léčby plicní rakoviny, ta pro nás byla dřív takovým tím úplným základem všeho. A v současnosti děláme řadu zajímavých moderních věcí. Například díky používání výpočetní tomografie na velké části populace a díky začátku screeningu plicní rakoviny, kterou už umíme odhalit v počáteční fázi, máme enormní nárůst solitárních plicních uzlů.
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Co to je?
Takové uzly v plicích, jež jsou obklopeny normální plicní tkání a jsou velké do tří centimetrů. U nich je často velmi složité rozhodnout, jestli se jedná o uzly zánětlivé, nádorové, nebo tuberkulózní. K analýze máme kromě klinických a počítačových algoritmů a metod vycházejících z krve a z vydechovaného vzduchu nově také navigační metody, které se používají ve spojení s klasickým videobronchoskopem, nebo teď nově i s robotickou bronchoskopií. Tyto metody využívají buď elektromagnetickou navigaci, nebo malé zařízení CT, jež máme ve své endoskopické laboratoři.
K čemu je to dobré?
Usnadní nám to navigaci v průduškovém systému a dostaneme se těmi malinkatými průduškami až k tomu malému ložisku, co má třeba osm devět milimetrů, což je jinak u normálně dýchajícího pacienta někdy hrozně obtížné. Někdy se nám pomocí umělé inteligence podaří umístit diagnostický nástroj přímo do té léze (porušené tkáně či orgánu, pozn. red.). Pak máme až 95% šanci, že to diagnostikujeme, a v současné době někdy i vyléčíme. Na západ od nás už se to děje, a my od toho dnes nejsme deset kroků jako dříve, ale spíš tak jeden dva… Některé ty metody jsou úplně nové, to znamená do deseti let. Jiné mají kolem patnácti dvaceti let. Metoda, při níž dojde k propojení malého CT na sále s robotickou bronchoskopií, se dělá v posledních pěti osmi letech.
U nás to tedy ještě nejde… Jak je na tom naše zdravotnictví obecně z hlediska techniky a technologií?
Řada zemí je na tom mnohem líp než my, ale zase na tom nejsme nejhůř. Instalace robotického systému v Česku není ještě ani jedna, nejen kvůli poměrně značným nákladům, ale už jenom proto, že firma, co to vyrábí, to pro náš trh ještě ani nepovolila. Těch moderních navigačních systémů je v naší republice pět šest. Pracujeme na tom, aby se situace zlepšila. Přál bych si robota, jenomže robotická endoskopie má několik úskalí.
Jaká to jsou?
První je ekonomický pohled. Ten robot není ani moc drahý, stojí deset patnáct milionů korun. Ovšem cena tohoto vyšetření je mnohonásobně vyšší, vyjde zhruba na pět tisíc eur (100 tisíc Kč, pozn. red.). Přitom pojišťovna nám za bronchoskopické vyšetření dá kolem tří tisíc korun. Takže to zatím moc nedává smysl. Tím spíš, když se s klasickými postupy ve spolupráci s moderními navigačními systémy dostaneme k podobným výsledkům za zlomek ceny. A ještě jeden problém s tím mám, čistě subjektivní. Tím je i jakási postupná ztráta té schopnosti, když to přenecháme strojům. Ze skládání té loďky v lahvi by se najednou stala počítačová hra. Robotická endoskopie zmírňuje nárok na šikovnost lékaře a zvýší šanci na raný záchyt nádoru asi o deset procent. A teď zvažte, jestli to stojí za to… Anebo ty ušetřené peníze radši dát do prevence. Kam patří povědomí o optimální hmotnosti, stravě, důležitosti cvičení a kvalitního spánku a tak dále. Zvolil bych asi spíš to druhé… Ale můj odhad přesto je, že do pěti let bude i u nás minimálně deset instalací robotického systému.
S pořízením robota je téměř jistota zlepšení, kdežto sázka na prevenci je dlouhodobá, a navíc záleží na motivaci pacientů, které ke změně životního stylu lze jen těžko donutit…
V případě sázky na prevenci se výsledky dostaví nejdříve za pět osm let, což je pro politiky, kteří jsou zrovna u moci, pod rozlišovací schopností. Oni mají raději kroky, jež se dají vyřešit za jedno volební období. Změna chování lidí je ovlivnitelná opravdu hůře, nicméně jde to. Masivní kampaní se dá ovlivnit leccos. Některá společenská témata se dají přesouvat postupně z oblasti „nemyslitelného“ přes „radikální“ a „přijatelné“ až k „uzákoněnému“.
Slyšel jsem, že také při uzdravování pacientů i s těžkými nemocemi doporučujete pohyb. Přitom je zažitá představa, že pacient s rakovinou by měl ležet…
Jenže on klidně může chodit, anebo i běhat. Jsou samozřejmě stavy, u nichž nedoporučuji sprinty na krátkou vzdálenost, například u těžkého zápalu plic. Skoro všechny chronické choroby od cukrovky až po ischemickou chorobu srdeční nebo zánětlivé choroby autoimunitního charakteru jsou způsobené nějakou dysbalancí (nerovnováhou, pozn. red.) v těle. Většina těchto pacientů by se měla hýbat, protože při pohybu vznikají ve svalech prospěšné látky, které například umějí tlumit zánět nebo sbírají toxické radikály. Pohyb je vítaný i u pacientů s rakovinou plic, protože to mimo jiné zlepšuje toleranci k léčbě, zlepšuje to jejich celkovou výkonnost, a dokonce i délku přežití.
Jak konkrétně by se měli hýbat?
Chůze i běh, vytrvalostní aktivita, která by měla trvat aspoň hodinu třikrát týdně. A prokládat ji maximálním úsilím. Zkusit i krátký sprint nebo udělat dvacet dřepů či kliků. Podle toho, na co se kdo cítí. Pak pro své tělo uděláte více než pouhou procházkou. Protože tělo je zvyklé se zatěžovat. V minulosti bylo neustále zatěžováno malými a většími stresy. Ty jsou pro tělo v pohodě, pokud nejsou chronického charakteru, protože po stresu by mělo následovat uvolnění. V naší době bohužel máme častější stres a málo uvolnění. Z toho plyne řada našich neduhů… Velké úsilí při sportu je důležité. Především prokrvuje svaly, posiluje srdce, ale hlavně si tím prožijete ten stres, jaký tělo potřebuje. Je totiž krátkodobý a následuje po něm uvolnění. Tím vším se zvyšuje variabilita srdečního tepu vedoucí k mnohem větší pravděpodobnosti dlouhého přežití. Proto bychom neměli dělat jen vytrvalostní, ale i intervalové tréninky.
Na internetových stránkách vaší kliniky jsem našel zajímavé názvy zákroků, jež nám laikům vůbec nic neřeknou. Co je třeba taková bronchiální termoplastika?
Tento zákrok děláme od roku 2011. Já osobně jsem jich provedl vyšší desítky. Při této metodě z průdušek odstraníte hladké svaly, které mimo jiné můžou způsobovat astma. Vyřešíte to jednou provždy. Jejich krátkodobým zahřátím na 80 stupňů, stačí pět sekund. To je dobrá zpráva pro pacienty, už méně pro farmaceutické firmy vyrábějící drahé biologické léky (moderní, vysoce cílená léčiva vyráběná pomocí živých organismů a biotechnologií, která v těle napodobují přirozené procesy a zasahují přímo příčinu konkrétního onemocnění, nezatěžují celý organismus, pozn. red.). Ta zmíněná metoda je účinná, ale není moc propagována, protože se na ní nedá moc vydělat.
Proč tam ta hladká svalstva máme?
Hladké svaly jsou v průduškách proto, abychom mohli řádně kašlat. Tím zákrokem o ně pacienta úplně nepřipravíme, odstraníme jen ty z periferní části průdušek, co mu dělají potíže, protože se stále víc a víc zužují a jsou často enormně sevřené. Svaly v hlavní části průdušek a průdušnice tam necháme, takže kašlat pacient může i nadále.
Kolika procent lidí se u nás týká rakovina plic?
Zhruba šest tisíc lidí za rok má nově diagnostikovanou plicní rakovinu a do pěti let pořád umírá kolem těch 80 % pacientů. Ovšem ten výhled se postupně zlepšuje, byť ročně pořád na rakovinu plic umírá zhruba pět tisíc lidí.
Tato rakovina je zrádná tím, že se nehlásí bolestí. Dočetl jsem se, že až 85 % procent pacientů kvůli tomu nedorazí k lékaři včas.
To je takový fatalistický výrok. Ta množina 85 % pacientů jsou ti, kteří se nedají operovat. Důvodů může být několik. Některé vyplývají z nádoru, jiné může mít na svědomí pacientův celkový stav, může mít ještě i další nemoci, takže pro něj třeba není vhodná celková anestezie. Přesto i u některých těchto pacientů umíme jejich onemocnění vyléčit, anebo aspoň na dlouhou dobu zastavit. Zůstává však faktem, že ti pacienti, co přišli včas, se můžou nemoci zbavit natrvalo pomocí operačního výkonu. Jsem rád, že se do praxe podařily prosadit některé návrhy České pneumologické společnosti. Náš zdravotní systém nově nabízí pravidelný screening plicní rakoviny. Ohrožená skupina obyvatel si může nechat jednou za dva roky udělat zdarma vyšetření výpočetní tomografií (CT, pozn. red.).
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Kdo patří do této ohrožené skupiny?
Především lidé, kteří mají vykouřeno víc než 20 balíčkoroků (balíčkorok odpovídá kouření 20 cigaret denně po dobu jednoho roku, pozn. red.). A jsou ve věkovém rozmezí 55 až 75 let. Tímto CT vyšetřením se dá potenciální nádor zachytit včas. Právě tím, že prověříme povahu těch solitárních plicních uzlů, o kterých už jsem se zmínil. Některé z nich můžou obsahovat časné nádory. Někdy je to dost obtížné rozlišit, ale většinou se to povede.
Jak byste váhajícím vysvětlil, proč jít na screening rakoviny plic?
Pokud se toto onemocnění zachytí v obvyklé fázi, pak to pětileté přežití je pouze u 15 % až 20 % pacientů. Pokud ho díky screeningu zachytíme v úplně časné fázi, pak pětileté přežití je 85 %. Je to takhle jednoduché. Jsou to jasné počty…
Rakovinu plic ovlivňuje kromě genetiky právě kouření. Jak výrazně?
Při zátěži dvaceti balíčkoroků mají kuřáci s touto historií dvacetkrát až pětadvacetkrát vyšší riziko výskytu rakoviny. U chronických kuřáků jsme před časem nádor často viděli už v průduškách. Nejčastěji se jednalo o takzvaný dlaždicobuněčný karcinom plic (častý typ nemalobuněčného karcinomu plic, který vzniká z výstelky dýchacích cest, zhusta v důsledku chronického dráždění kouřem, pozn. red.). V takovém případě jsme dříve udělali biopsii, provedli chemoterapii a průměrné přežití bylo dva tři roky.
A dnes?
Dnes se výrazně změnilo místo nádoru, většinou je v periferii průdušek anebo v plicním parenchymu (funkční tkáň plic zodpovědná za výměnu plynů – kyslíku a oxidu uhličitého – zahrnující terminální bronchioly, alveolární chodbičky a plicní sklípky, pozn. red.). A většinou se jedná o takzvaný adenokarcinom (nejčastější typ nemalobuněčného karcinomu plic, tvoří cca 40 % případů a vzniká ze žlázových buněk produkujících hlen, pozn. red.), což je sice pomalejší nádor, ale pacienti s ním často mají už metastázy. Dnes již máme nové možnosti, jak s ním bojovat. Například pomocí imunoterapie. A u mutovaných nádorů máme léky, jež výrazně zlepší přežití.
Co ještě se změnilo?
Kromě genetických vlivů na vznik rakoviny plic se nově hovoří také o působení prostředí, konkrétně o nanočásticích. O působení různých jedů, jako je arsen, může na to působit i radiační prostředí nebo obecně znečištěné prostředí či například otevřené topeniště. Dlouhodobě jsou jednou z nejohroženějších skupin horníci. Také proto, že ti skoro všichni kouří. Pokud se u nich vyskytne plicní rakovina, mohou být odškodněni.
Co třeba řemeslníci pracující se skelnou vatou?
Měli by při práci používat respirátor. Kolem těch vdechnutých vláken skelné vaty se může udělat takzvaný granulom (zánětlivé ložisko, pozn. red.), který pak může vést k plicním jizvám, čímž se snižuje dechová kapacita.
Jak vašim pacientům pomáhá zmíněná biologická léčba?
Biologická léčba je převratem v medicíně. V některých případech u astmatu a rakoviny plic máme s biologickou léčbou až o desítky procent lepší výsledky, než jsme mívali. Je to moderní terapeutická metoda využívající látky podobné těm, jaké si tělo přirozeně vyrábí. Na rozdíl od chemoterapie, která ničí všechny rychle se dělící buňky, biologika cíleně blokují specifické molekuly v nádorových nebo zánětlivých buňkách, čímž zastavují jejich růst a šíření, obvykle s méně závažnými nežádoucími účinky. Také se ovšem mění finanční náročnost léčby. Na některé nemoci vydáváme násobně větší prostředky, než jsme vydávali v minulosti. Jsem zvědavý, jak to ustojí náš zdravotní systém. V některých případech se totiž můžou vyšplhat až do výšky několika milionů korun ročně na jednoho pacienta.
Zabýváte se také poměrně odvážnou myšlenkou po smysluplnosti léčby a v rozhovoru pro Český rozhlas jste vyslovil i dost kontroverzní názor, že k lékařům chodíme častěji, než by bylo zdrávo.
Hlavně nechci, aby to vyznělo, že by lidé neměli k doktorům chodit. Je potřeba vždycky používat selský rozum. Pokud se nechováte slušně ke svému tělu, máte pramalou šanci, že byste měli žít déle než ostatní. Od některých pacientů slýchávám ty liché věty, že jejich dědeček kouřil čtyřicet cigaret denně, a dožil se pětadevadesáti let. Tak měl prostě štěstí… A zřejmě vedle toho dělal i nějaké zdravé věci, jaké třeba nedělají oni. Doporučuji spíše nehledat výmluvy a žít zdravě. A co bych poradil systému? Aby se omezily zbytečné hospitalizace, což je celosvětový trend. U nás je nesmyslně mnoho lůžek akutní péče. V řadě případů totiž jenom suplují lůžka následné, rehabilitační a sociální péče. Počet těch bych naopak rozšířil, protože vzhledem k demografické křivce jich budeme potřebovat víc a víc. Klidně tedy o tisíce.
Co s těmi akutními lůžky?
Ta naopak redukovat a vybavit monitorováním. O tom, že zemře pacient, který leží na standardním lůžku, se zpravidla dozvíme jen díky pacientovi, co leží vedle něj. Na co je takový pacient hospitalizován, když ani nemůžeme průběžně kontrolovat, zda je naživu? Proto každý, kdo leží v nemocnici, by měl být monitorovaný. Jinak to podle mě postrádá smysl. To je enormně kacířská myšlenka, ale já si za ní stojím.
Co dál?
Maximum možných pacientů bych převedl do ambulantní péče. Pokud by si mohli vybrat a pokud by to samozřejmě šlo, pacienti by si zpravidla zvolili možnost léčit se doma. A je alibismem současné medicíny, že pro ambulantního lékaře je snazší složitého pacienta poslat do špitálu. Lékaři by podle mě měli být motivováni k ambulantní léčbě i těch složitějších pacientů. Dožití to nezhoršuje, naopak to pacientům pomáhá. A snižuje to alibismus v medicíně, který je v současnosti její největší zhoubou.
Co konkrétně si představit pod termínem alibismus v medicíně?
Když pacienta přijmeme na lůžko, necháme ho vyšetřit na všechny možné nemoci, iontové dysbalance (stav, kdy v lidském těle dojde k narušení rovnováhy minerálních látek, což ovlivňuje správné fungování buněk, srdce, nervové soustavy a svalů, pozn. red.) a další nesmysly, jaké vás napadnou, jenom proto, aby vám zítra šéf na vizitě náhodou neřekl, že jste na něco zapomněl. Tímto myšlením ovšem pacientovi neulevíte, spíš naopak, a navíc utratíte neefektivně hodně peněz. Jedná se o takzvaný deskriptivní způsob diagnostiky. Ta by naopak měla být deduktivní. Doktor, který pracuje tímto deduktivním způsobem, je skoro jako bílá velryba. Toho si potom hýčkáte… Musí to být přemýšlivá osobnost se zdravým sebevědomím.
Jste takový?
Snažím se. (usmívá se)
Sportujete?
Snažím se chodit běhat, když to jde. Občas taky boxuju.
Kouříte?
Už dlouho ne. Kouřil jsem asi v patnácti letech. Z frajeřiny, a abych zapadl do party. Kouřil jsem krátce, takže jsem se ani nestihl stát závislým na nikotinu. Potom mi tatínek dal zkusit viržinko, že prý už jsem velký, a to jsem se pozvracel. A tím mě láska k tabáku přešla.
Do jaké míry se pak dokážete vcítit do pacientů, kteří jsou závislí na nikotinu?
To se mi myslím daří, protože už mi jich dost prošlo rukama. Podle vědců je závislost na nikotinu srovnatelná se závislostí na kokainu, možná dokonce ještě těžší. Proto chápu, že řada kuřáků není schopna s kouřením přestat, ani když je jim diagnostikována rakovina. I když jim řeknu, že budou mít mnohem horší výsledky léčby.
Co s tím?
Máme už i léky, jež pomáhají se závislostí, ale neobejde se to bez práce pacientů. Když se budou snažit pod dohledem odborníka, jejich úspěšnost se zvedne o 25 % až 30 %. Podle průzkumů se však jen pětina lidí té závislosti opravdu zbaví. Dnes už je celá řada možností, jak do těla dostat nikotin, aniž byste vdechoval kancerogeny a jiné škodlivé látky, nebo to alespoň můžete desetkrát zredukovat jako v případě systému IQOS (elektronické zařízení zahřívající tabákové náplně zhruba na 350 °C, místo aby je spalovalo, pozn. red.). Kancerogenům se vyhnete v případě použití nikotinové náplasti, žvýkačky či váčku, který se dává do úst. Tyto náhražky nejsou zdravé ani zdravější, jsou však méně škodlivé než hořící cigarety.
Závislí kuřáci většinou potřebují nějakou náhražku, co jim dodá uklidnění nebo pocit štěstí. Co by to mělo být?
Cvičení je skvělá neřest, která vám dodá látky způsobující pocit štěstí a euforie, jako je například endorfin.
Kolik lidí je u nás na nikotinu závislých?
Asi čtvrtina. Pozitivní trend je, že kouříme méně cigaret. A snad spějeme k trendu, že moderní a normální je nekouřit. K tomu povědomí podle mě pomáhají i ty pro někoho nechutné obrázky dopadů kouření na zdraví člověka, jež jsou povinně na cigaretových krabičkách. Bylo dost obtížné to proti tabákové lobby prosadit, aby tam mohly být, takže bych od toho rozhodně neustupoval. Jsou ostatně všude po celém světě.
Jsou ty drastické fotografie nějak počítačově upravené, aby vypadaly výmluvně?
Absolutně ne! Ve své praxi jsem viděl i mnohem horší obrázky, které ukazovaly, jak kouření škodí. Způsobuje nejen rakovinu plic, ale i močového měchýře nebo střev. Taky způsobuje impotenci, v neposlední řadě vrásky. Zvýrazňuje riziko infarktu, ischemické choroby srdce a tak dále.
Byl jste jmenován poradcem premiéra pro oblast zdravotnictví. Jaké jsou podle vás největší problémy českého zdravotnictví? Co by mělo být prioritou, aby se lidem v Česku skutečně zlepšila dostupnost a kvalita péče?
Ve srovnání třeba se Slovenskem, ale vlastně i celkově s Evropou na tom nejsme vůbec špatně. Jen je potřeba některé věci restrukturalizovat, aby to dávalo medicínský i finanční smysl.
Je v našem zdravotním systému dost peněz?
Peněz je tam dost, jen se s nimi musí lépe nakládat. Medicína spotřebuje jakékoliv množství peněz, co do ní nasypete. Cokoliv byste mi dali do špitálu, jsem schopný utratit za týden. A nejen za robůtky. (usmívá se) V medicíně se prostě utrácí velmi neefektivně. Jednak kvůli tomu alibistickému a deskriptivnímu přístupu k diagnostice, o němž už jsme mluvili, ale i vzhledem k neadekvátnosti léčebných postupů a rehabilitačních a následných postupů u pacientů. Je potřeba být otevřenější, odvážnější, transparentnější vůči lidem.
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Co byste rád změnil nebo prosadil?
Už jsme o tom trochu mluvili… Aby lidi chodili k doktorovi méně. Aby se snažili vést zdravý životní styl. Aby převzali větší zodpovědnost za své zdraví a nechtěli po nás lékařích jen pilulky na jejich neduh, ale aby taky řešili příčinu, a nikoliv jenom následky. Ty rady jsou velmi jednoduché: nekouřit, nepřijímat toxické látky, nepřejídat se. Cvičit, hýbat se a kvalitně spát a odpočívat. Ono to se vším dost souvisí. Poruchy spánku jsou často spojené se špatnou životosprávou. Co dál bych si přál? Aby se průměrné dožití zvyšovalo, ale aby to byl i nadále kvalitní život. Aby lidé žili déle bez nemoci. To chce každopádně mnohem lepší prevenci. Rád bych provedl restrukturalizaci léčebné péče v Praze na pravém břehu Vltavy (Staré Město, Nové Město, Vyšehrad, Podolí a Braník).
Jak?
Máme tady nemocnice, které jsou pavilonového typu. Na každé to onemocnění historicky vznikl pavilon, třeba „Plicní“ nebo „Gastro“. Ty pavilony jsou často naskládané v nějakém parku. A když třeba potřebujete pacienta poslat na vyšetření CT, musíte ho naložit na vozík a dopravit ho tam. Kdežto moderní léčba vyžaduje spíš monoblokovou péči. Byli jsme se podívat třeba v Utrechtu, Stockholmu, Ženevě nebo ve Vídni. Tam všude to funguje. Některé nemocnice se specializovaly na jeden dva obory, protože jsou navíc navázané na univerzity a praxe mladých doktorů. Velkoobjemová péče se tam vyexpedovala na okraj města, kde vznikl moderní špitál. Tak bychom to chtěli mít i v Praze.
Mluvili jsme o preventivních vyšetřeních. Dočetl jsem se, že pravidelně na ně chodí jen zhruba polovina Čechů. A v případě kolonoskopie je to číslo ještě výrazně menší, konkrétně 30 procent. Chodíte?
V tomhle mám co napravovat a slibuju, že to napravím. (usmívá se)
Co ta kolonoskopie, na kterou se chodí po padesátce?
Ještě jsem nebyl. Přiznávám, že ta představa je pro mě hůře stravitelná než bronchoskopie… (usmívá se) Ale podstoupil jsem vyšetření na okultní krvácení do stolice a bylo to v pořádku. V případě, že by to vyšlo pozitivně, bych na kolonoskopii každopádně určitě šel.
Rozhovor vznikl pro časopis Téma.