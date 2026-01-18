Co je vlastně precizní medicína?
Precizní medicína je vyšší stupeň toho, čemu říkáme medicína personalizovaná. Lékaři v praxi přizpůsobují léčbu pacientovi odjakživa – upravují dávky podle hmotnosti, výšky, povrchu těla nebo podle aktuálního zdravotního stavu. Ale nyní se jde hlouběji, až na úroveň buněk a DNA. Analýzy genetické informace konkrétního pacienta a jeho nádoru posléze využíváme při rozhodování o léčbě. V případě nádorových onemocnění pak používáme termín precizní onkologie.
Zjistili jsme, že lék proti parazitární nemoci přenášené komárem dokáže zablokovat jeden důležitý onkogen, který jsme identifikovali u dětského pacienta s nádorem mozku. A protože pro něj už nebyla jiná možnost, sáhli jsme právě po tomhle léku.