Na hledání léků proti rakovině se v USA podílí i český onkolog Filip Janků

Jak moc pandemie koronaviru zasáhla život v USA? Už je tam hodně přes milion nakažených a od půlky března do konce dubna více než 62 tisíc lidí na covid-19 zemřelo...

Což je více obětí, než kolik na straně Spojených států přinesla válka ve Vietnamu (tam v letech 1964 až 1973 padlo 58 209 amerických vojáků a dalších zhruba 2 400 zůstalo pohřešovaných, pozn. red.). Navíc ve druhém dubnovém týdnu koronavirus přeskočil nádory a stal se druhou nejčastější příčinou úmrtí ve Spojených státech v těsném závěsu za nemocemi srdce. Proto se mi nelíbí, když lidé, včetně osobností z akademických kruhů, celou situaci zlehčují. Koronavirus opravdu není chřipka, nebo dokonce nachlazení. Při chřipkové epidemii se odhadovaná mortalita (poměr počtu zemřelých na dané onemocnění k celkovému počtu obyvatel za rok, pozn. red.) pohybuje okolo dvou úmrtí na 100 000 obyvatel. U koronaviru ve státě New York byla ale do konce dubna mortalita více než 100 úmrtí na 100 000 obyvatel. Pokud by umřelo „jen“ 0,5 % nakažených, pak při infikování 40 % populace by jen ve Spojených státech zahynulo 650 000 Američanů, což je více, než Amerika ztratila ve všech válečných konfliktech 20. století. Připadá mi, že tyto souvislosti nám někdy trochu unikají.