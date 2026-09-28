Antheaa pochází z Velké Británie, kde se za poslední roky počet lidí s rakovinou kůže zdvojnásobil. A podle lékařů za to může právě tolik rozšířené opalování v soláriích. I podle Anthey stále málokdo ví, jak moc je opalování v soláriu nebezpečné.
„Já sama jsem si to neuvědomovala vůbec. Přišlo mi to jako fajn varianta opalování. Bylo to rychlejší a výsledky byly skvělé. Navíc jak jednou začnete, chcete se pak opalovat stále, protože toužíte mi opálenou kůži. Vypadáte lépe a jako kdybyste se vrátili z dovolené,“ sdělila pro ITV žena.
Ona sama kvůli rakovině kůže přišla o celé levé ucho. A dnes má velké problémy v běžném životě. „Když jedno ucho vůbec nemáte, jste venku mnohem zranitelnější,“ říká. Vliv to má pochopitelně také na její psychiku. Těžko se smiřovala s tím, že už nemá ucho. Dnes nosí účes, který jí na jedné straně hlavu zakrývá víc. Právě kvůli tomu, aby si nikdo na první pohled nevšiml, že ve skutečnosti ucho vůbec nemá.
Nejprve se za svůj stav styděla, ale nakonec se rozhodla o svých potížích veřejně promluvit. Apeluje na ženy i muže, aby opalování v soláriu raději neprovozovali. A je podle ní také důležité, aby lidé pravidelně chodili ke kožnímu lékaři na kontrolu znamének a pih. „Může vám to zachránit život. Nemám sice ucho, ale jsem tu. A opravdu jsem tu už nemusela být, stačilo málo,“ podotkla.