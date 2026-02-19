Pod pojmem „rakovina kůže“ si většina lidí představí podezřelé znaménko. Ve skutečnosti jde ale o širší skupinu onemocnění, která se mohou projevit velmi nenápadně – a někdy úplně jinak, než čekáme.
„Laicky řečeno rozlišujeme dvě základní skupiny – maligní melanom a takzvané nemelanomové nádory kůže, především bazocelulární a spinocelulární karcinom,“ vysvětluje dermatoložka Naděžda Vojáčková z Laserového centra Anděl.
Zatímco o melanomu se mluví poměrně často, jiné kožní nádory lidé podceňují. Přitom i ony mohou při pozdním záchytu způsobit vážné komplikace.
Melanom: nejagresivnější, ale ne vždy nápadný
Melanom patří k nejnebezpečnějším nádorům kůže. Je typický rychlým růstem a schopností brzy vytvářet metastázy. Nejčastěji se objevuje na zádech u mužů a na dolních končetinách u žen, může ale vzniknout prakticky kdekoli.
Kdo patří do rizikové skupiny
Vyšší pravděpodobnost vzniku rakoviny kůže mají:
„Pacienty často překvapí, že melanom se nemusí objevit jen na slunci vystavené kůži. Nacházíme ho i na místech, kam se běžně nedívají,“ upozorňuje lékařka.
Místa, kde byste ho nečekali:
- Dlaně a plosky nohou – tzv. akrolentiginózní melanom se projevuje jako tmavá, nepravidelná skvrna. Na chodidle může zůstat dlouho bez povšimnutí, například mezi prsty.
- Pod nehtem – bývá zaměňován za modřinu nebo plíseň. „Typické je, že pigment s nehtem neodrůstá a postupně deformuje nehtovou ploténku,“ říká dermatoložka.
- Sliznice dutiny ústní nebo genitálu – tyto nádory často nebolí ani nesvědí, a proto jsou odhaleny až v pokročilejší fázi, kdy krvácí, případně způsobují obstrukci oblasti, ve které rostou. „Vypadají jako různě barevná skvrna s odstíny hnědé, černé nebo modré barvy, vzácněji bezbarvá nebo jako hrbol, který eroduje na povrchu,“ vysvětluje lékařka Vojáčková.
- Oko – může se projevit ztmavnutím části duhovky nebo vznikem ložiska na spojivce.
Nemelanomové nádory: časté, ale podceňované
Mnohem častějším nádorem kůže než melanom je bazaliom. Většinou nemetastázuje, ale dokáže agresivně prorůstat do okolních tkání.
„Bazaliom roste pomalu a nebolí, což pacienty uklidní. Jenže právě proto ho často řeší až ve chvíli, kdy je nález velký,“ vysvětluje odbornice.
Dalším typem je spinaliom (spinocelulární karcinom), který se objevuje hlavně na obličeji, uších nebo rukou. V menším procentu případů může metastázovat do uzlin.
Nemelanomové nádory se objevují především na místech vystavených slunci, ale mohou vzniknout i tam, kde by je nikdo nehledal – například na bércích, kde bývají mylně považovány za špatně se hojící ránu.
Rizikovou a často přehlíženou oblastí je i vlasová pokožka. „Ve kštici nádor dlouho nevidíme. Začíná jako červená šupinatá ploška, která se postupně mění v hrbolek, může krvácet při česání nebo mytí. Pacient přijde až ve chvíli, kdy si ložisko opakovaně poraní,“ popisuje lékařka.
Prevence může zachránit život
Zásadní roli hraje včasný záchyt. Pokud je nádor odhalen brzy, bývá léčba výrazně úspěšnější – často stačí chirurgické odstranění.
„Pacienti by si měli kůži pravidelně kontrolovat sami a alespoň jednou ročně absolvovat preventivní vyšetření u dermatologa. U rizikových osob doporučujeme kontroly i častěji,“ zdůrazňuje lékařka.
A dodává jednoduché pravidlo: „Jakákoli nová, nehojící se nebo měnící se kožní léze, která přetrvává déle než několik týdnů, patří do rukou odborníka – i když vůbec nepřipomíná znaménko.“
Co sledovat u znamének
U pigmentových znamének stále platí známé pravidlo ABCDE:
Důležitým varováním je i tzv. „ošklivé káčátko“ – znaménko, které se nápadně liší od ostatních.