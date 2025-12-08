Tlak v břiše, zežloutnutí i hubnutí. Jak poznat varovné signály rakoviny jater

Petra Barochová
  8:23
Rakovina jater bývá v počátcích nenápadná a často se projeví až ve chvíli, kdy už bývá léčba složitá. Každoročně touto chorobou onemocní v Česku více než tisíc lidí, patří k nádorům s velmi vysokou úmrtností. Zjistěte, jaké jsou příznaky, komu hrozí nejvíce, a co můžete udělat pro prevenci.
Rakovina jater

Rakovina jater | foto: Profimedia.cz

Sekundární karcinom jater - snímek z CT
Na obrázku je cholangiokarcinom (to červené dole uprostřed), což je zhoubný...
Snímek z počítačové tomografie ukazuje metastázující karcinom jater. Tmavé...
Léčený hepatocelulární karcinom - světelná mikrofotografie.
5 fotografií

Rakovinu jater dělíme na primární a sekundární neboli metastatickou. Primární nádory vznikají přímo v jaterní tkáni a nejčastěji jde o hepatocelulární karcinom a cholangiokarcinom. Na rozdíl od metastatických nádorů, které se do jater šíří z jiných orgánů, je primární rakovina jater nemoc, která v játrech vzniká sama o sobě, často na podkladě dlouhodobého poškození.

Vedle vlastního zhoubného onemocnění představují právě játra časté místo metastáz nejrůznějších nádorů. To byl i případ zesnulého moderátora Patrika Hezkuckého, kterému do jater metastázoval nádor neznámého původu.

Nejčastěji podle onkologů metastázují nádory tlustého střeva a konečníku, slinivky, plic, prsu či melanomu. „Játra bývají postižena poměrně často vzhledem k tomu, že jimi protéká krev ze zažívacího traktu. Zhoubné buňky se oddělí od původního nádoru, proniknou do krevního nebo lymfatického oběhu a začnou růst nezávisle na vlastním nádoru,“ uvádí portál České onkologické společnosti Linkos.cz.

Játra jsou klíčový orgán pro metabolismus, detoxikaci a tvorbu žluči, a proto jejich nádorové onemocnění může ovlivnit prakticky celé tělo.

Je vzácná a agresivní, říká lékař o rakovině, které podlehl Hezucký

Příznaky onemocnění

Rakovina jater je dlouho skrytá. Lidé často nemají žádné potíže, nebo jen neurčité příznaky, které si snadno spojí s únavou, stresem či méně závažným zažívacím problémem. Jak nádor roste, objevuje se zejména tlak či bolest v pravé horní části břicha, pocit plnosti nebo zvětšené břicho způsobené nahromaděním tekutiny. Pacienti mohou postupně hubnout, cítit se vyčerpaní a bez energie.

V pokročilejším stadiu se může objevit i žloutenka, tedy žluté zbarvení kůže a očního bělma, které naznačuje, že játra už nezvládají svoji funkci. Některé nádory způsobují také viditelné zvětšení jater, které lze nahmatat pod pravým žeberním obloukem.

Komu nemoc hrozí nejvíce

Primárních nádorů jater v České republice každý rok přibývá. Zatímco před dvaceti lety ročně onemocnělo 260 pacientů, teď je každý rok nově diagnostikováno více než tisíc případů. Bohužel jde o nádor s velmi vysokou úmrtností — téměř 900 lidí ročně na něj zemře. Hlavním důvodem je skutečnost, že se často odhalí pozdě, kdy už není možné provést radikální léčbu.

Příznaky nádoru jater

  • tlak nebo bolest v pravé horní části břicha
  • nadměrná únava a slabost
  • ztráta chuti k jídlu, nevolnost
  • nechtěná ztráta hmotnosti
  • žloutenka (zežloutnutí kůže a očí)
  • zvětšená játra nebo pocit plnosti v břiše
  • nahromadění tekutiny v břiše

Primární rakovina jater se nejčastěji vyskytuje u lidí, kteří mají dlouhodobě nemocná játra. Patří sem především pacienti s cirhózou, bez ohledu na to, zda je způsobena alkoholem, hepatitidou B či C, nebo jinými chronickými záněty a poruchami. Významným rizikem je také nealkoholové tukové onemocnění jater, dnes velmi rozšířené kvůli obezitě, sedavému stylu života a metabolickým poruchám.

O něco vyšší riziko mají muži — v Česku tvoří zhruba dvě třetiny nových případů. Do rizikové skupiny patří rovněž lidé, kteří dlouhodobě kouří nebo se vystavují toxickým látkám. U menší části nemocných mohou hrát roli i genetické faktory.

Prevencí je vyhýbání alkoholu i cigaretám

Prevence rakoviny jater spočívá především v ochraně před jejich dlouhodobým poškozením. Základem je omezení alkoholu, vyhýbání se kouření a udržování zdravé tělesné hmotnosti. Důležitá je pestrá strava s nízkým obsahem průmyslově zpracovaných potravin a dostatek pohybu.

Lidé s chronickým onemocněním jater by měli chodit na pravidelné kontroly včetně ultrazvukového vyšetření. U osob s rizikem nákazy hepatitidou B může významnou roli sehrát očkování. U všech je důležitá včasná léčba jakékoli jaterní poruchy, aby nedošlo k rozvoji cirhózy.

Varovné signály, že můžete mít nemocná játra. Kdy je dobré zpozornět?

Léčba záleží na stadiu nemoci

Jakmile je rakovina jater diagnostikována, přistupuje se k léčbě podle toho, jak velký je nádor a v jakém stavu jsou játra. Pokud je nádor zachycen včas, může být odstraněn chirurgicky. U vybraných pacientů je možné provést transplantaci jater, která zajišťuje nejlepší dlouhodobé výsledky.

Pokud operace není možná, využívají se metody, které ničí nádorové buňky cíleně — například radiofrekvenční ablace nebo chemoembolizace, kdy se nádor „přidusí“ tím, že se uzavřou cévy, které ho vyživují. U pokročilých stadií se používá systémová léčba, která může průběh onemocnění zpomalit, i když jej už nedokáže zcela vyléčit.

Metastázy do jater pocházejí nejčastěji z nádorů:

  • tlustého střeva a konečníku
  • trávicího traktu (žaludek, tenké střevo, slinivka)
  • prsu
  • plic
  • kůže (melanomu)
