Všichni v sobě máme rakovinové buňky, s nimiž si naše zdravá imunita snadno poradí?
Už od narození mají některé naše buňky tendenci dělat si, co chtějí. Například z kožních buněk se tak může v průběhu života vytvořit rakovina z mateřského znaménka. Naštěstí ale existují kontrolní mechanismy, k nimž patří především naše imunita, které takové nestandardní rychlé bujení usměrní. Když se narodíme, máme imunitu v lepší kondici. A jak stárneme, ubývá imunitních buněk a zároveň jejich funkce slábnou. Pravděpodobnost, že imunitnímu systému něco uteče, je čím dál vyšší, což platí i o onemocnění rakovinou.
Pokud se objevila třeba vyrážka, jakou měl i děda, u něhož se pak prokázala rakovina, je to důvod navštívit lékaře.