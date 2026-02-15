Rakovinu můžete mít i v ústech. Tyto příznaky nikdy nepřehlížejte

Nehojící se vřídek v ústech, změna barvy sliznice nebo pocit cizího tělesa při polykání. Rakovina dutiny ústní patří k méně častým, ale velmi závažným onemocněním. Právě včasné rozpoznání prvních příznaků rozhoduje o šanci na vyléčení.
Nádory dutiny ústní tvoří zhruba pět procent všech zhoubných onemocnění. Nejde přitom o jednu diagnózu, ale o skupinu nádorů, které mohou vznikat na sliznici úst, rtech, jazyku, dásních, kůži obličeje, ale také ve slinných žlázách či kostech čelistí.

Nejčastěji se onemocnění objevuje u lidí kolem šedesáti let, výjimkou však nejsou ani mladší pacienti okolo čtyřicítky. Výrazně častěji postihuje muže než ženy, a to přibližně v poměru 6:1.

Mezi hlavní rizikové faktory patří dlouhodobé kouření, nadměrná konzumace alkoholu, špatná ústní hygiena, ale také infekce HPV nebo chronické dráždění sliznice. Část nádorů však vzniká i u lidí bez zřejmých rizikových faktorů.

Nenápadné příznaky, které lidé podceňují

Rakovina dutiny ústní je zákeřná především tím, že se zpočátku může projevovat velmi nenápadně. Pacienti často příznaky přehlížejí nebo je přisuzují banálním potížím. Na co si dát pozor?

Nehojící se „afta“ nebo ranka: Nejčastějším varovným signálem je rána v ústech, která se nehojí déle než dva až tři týdny. „Může bolet, ale také vůbec ne. Právě bezbolestné projevy bývají často podceňované,“ upozorňuje stomatoložka Kamila Cmíralová z Dental Office H33. Pokud ranka přetrvává i bez zjevného dráždění, je na místě odborné vyšetření.

Pocit cizího tělesa a potíže při polykání: Dalším varovným příznakem je subjektivní pocit, že má člověk v ústech nebo v krku „něco navíc“. Může jít o tlak, tah nebo nepříjemný pocit při polykání. Tyto obtíže bývají nenápadné, ale pokud přetrvávají, rozhodně nejsou normální.

Změna barvy a struktury sliznice: Rakovina se může projevit také změnou vzhledu sliznice. Ta může zbělat, zčervenat, být strakatá nebo mít neobvyklou strukturu. „Někdy má sliznice květákovitý nebo houbovitý vzhled, jindy nádor roste spíše do hloubky a vytváří se propadlina,“ popisuje Cmíralová. Pacient přitom nemusejí cítit žádné obtíže a změna se odhalí náhodně při preventivní prohlídce.

Pacient se zhoubným nádorem (spinocelulární karcinom), který je viditelný na povrchu pod jazykem. Tento vysoce maligní nádor je nejzávažnější typem rakoviny úst. Vřed může být prvním příznakem, časem se může rozšířit na dásně, dolní čelist, lymfatické uzliny. Léčba může zahrnovat radioterapie, léky a operace, ale přežití v pokročilém stadiu rakoviny jazyka je nízké.
Nádor v dutině ústní, který je v dásni pod zubem na snímku z CT.
Karcinom jazyka je špatně léčitelný.
Snímek z magnetické rezonanace, na kterém je vidět hlava pacienta s velkým nádorem na příušní slinné žláze.
7 fotografií

Změna citlivosti nebo hybnosti: Nádor může tlačit na nervy, což se projeví brněním, znecitlivěním nebo omezenou pohyblivostí jazyka, rtů či obličeje. Potíže se často objevují jen na jedné straně a bez jasného důvodu.

Uvolnění zubů bez zjevného důvodu: Varovným signálem může být i náhlé uvolnění zubu, tlak nebo bolest v kosti. To může znamenat, že nádor prorůstá do čelistní kosti.

Kdy zbystřit a jít k lékaři

Pokud se u vás objeví některý z výše uvedených příznaků, rozhodně byste neměli otálet s návštěvou lékaře. „Čím dříve je nádor zachycen, tím větší je šance na úspěšnou léčbu a zachování funkce postižených struktur,“ zdůrazňuje stomatoložka Kamila Cmíralová.

Podle lékařů je vždy důvod k odbornému vyšetření, pokud potíže:

  • trvají déle než dva týdny,
  • jsou jednostranné,
  • se kombinuje více příznaků najednou,
  • nebo patříte mezi rizikové skupiny, jako jsou kuřáci, lidé s vyšší konzumací alkoholu, infekcí HPV či chronickým drážděním sliznice.

Prevence může zachránit život

Velkou výhodou nádorů dutiny ústní je, že jsou dobře přístupné vyšetření. Zkušený stomatolog je může odhalit pouhým pohledem a pohmatem při preventivní prohlídce. Definitivní diagnózu pak potvrdí histologické vyšetření.

Základem prevence je pravidelná návštěva zubaře, důsledná ústní hygiena a zdravý životní styl — tedy nekouřit, omezit alkohol a dbát na pestrou stravu. Pokud se v ústech objeví cokoli podezřelého, nevyplatí se čekat. Včasná reakce může zachránit život.

