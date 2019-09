Neumírejte na rakovinu děložního čípku, nově se můžete vyšetřit samy

Úspěch léčby rakoviny děložního čípku neboli hrdla je podle odborníků závislý na včasném záchytu. Mnoho žen však prevenci podceňuje, ať už proto, že se ostýchají, nemají podle svých slov čas, mají to do ordinace gynekologa daleko nebo se domnívají, že po přechodu už na pravidelné prohlídky k ženskému lékaři chodit nemusí.

Unikátní projekt Kopretina, který byl v pondělí představen novinářům na tiskové konferenci a který chce oslovit v prvotní fázi deset tisíc vytipovaných žen, přivádí do České republiky v zahraničí úspěšně používaný moderní způsob vyšetření „samoodběrem“ v pohodlí domova. Za projektem stojí Nadace pro výzkum rakoviny ve spolupráci s Ústavem molekulární a translační medicíny Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.



Rakovina děložního čípku je onemocnění, které způsobuje chronická infekce HPV. V Česku je však ke gynekologovi pravidelně nechodí téměř polovina žen. A právě ty se ve zralém věku nejčastěji stávají obětí tohoto zhoubného onemocnění.



Vybrané ženy ve věku 30 až 65 let obdrží na přelomu září a října doporučenou zásilku s jednoduchým domácím testem a návodem. Samotný odběr vzorku, vyplnění formuláře a vložení do návratové obálky zabere prý maximálně čtvrthodinu.

„V rámci našeho projektu si žena může sama provést stěr z děložního hrdla a poševní sliznice podobně jako gynekolog a jednoduše jej zaslat do laboratoře v návratové obálce zcela zdarma,“ vysvětluje ředitel nadace Peter Vanek, jak snadno změnit chod osudu a možná si i zachránit život.

Prevence i očkování

Právě včasný záchyt je podle odborníků rozhodujícím faktorem pro vyléčení jinak smrtelné nemoci. „Rakovina děložního hrdla je onemocnění, které by zde vůbec nemuselo být. Existují země, kde je výskyt minimální, protože populace dbá na prevenci a je vysoce proočkovaná proti jejímu původci: lidskému papilomaviru čili HPV,“ uvedl ředitel ÚMTM Marián Hajdúch.

„Naším cílem je zjistit přijatelnost samoodběrového vyšetření v různorodých skupinách žen. Samozřejmě, že pokud by tento projekt navíc dokázal včas diagnostikovat a zachránit třeba jen jedinou pacientku, bude mít o to větší smysl,“ dodal s tím, že výsledky projektu poskytnou unikátní data pro státní správu, zdravotní pojišťovny a odborné společnosti, na základě kterých bude možné optimalizovat stávající screeningový program rakoviny děložního hrdla.

Kromě preventivních vyšetření může podle odborníků pomoci vymýtit závažné onemocnění také očkování proti papilomavirům, které se doporučuje aplikovat nejen v případě mladých dívek, ale také chlapců ve věku do patnácti let a před tím, než začnou pohlavně žít.

„Nejde ovšem jen o rakovinu děložního čípku, v poslední době pozorujeme dramatický nárůst výskytu HPV onemocnění hlavy a krku, které se týká stejně tak mužů jako žen,“ upozornil Hajdúch, který uvedl, že očkování proti papilomavirům by mělo být pro mladé dívky i chlapce něčím jako vstupenkou do světa dospělých, stejně jako dostanou občanský průkaz.

Ambasadorky projektu Kopretina Monika Babišová a Hana Heřmánková

Proč umírat zbytečně?

Nad projektem Kopretina převzala záštitu manželka premiéra Monika Babišová, která prohlásila, že je pro ni čest být jeho ambasadorkou a přispět tak k medializaci prospěšné věci. „Když jsem se dozvěděla, že denně na rakovinu děložního hrdla zemře jedna žena, byl to pro mě šok,“ prozradila na tiskové konferenci. „Doufám, že tato kampaň pomůže a zachrání co nejvíce žen,“ dodala.



Ambasadorkou projektu je rovněž herečka a moderátorka Hana Heřmánková. „S tímto vážným onemocněním jsem se setkala i ve svém osobním životě – přišla jsem o svou milovanou sestru (Danu Vávrovou – pozn. red.). Její děti velice brzy ztratily maminku a moji rodiče se dodnes nevyrovnali se ztrátou dcery,“ připomněla s dojetím v hlase, ale zároveň byla plna optimismu.

„Kopretina je magická květina, s jejíž pomocí se v minulosti věštilo. A já bych byla ráda, kdybychom my ženy vzaly budoucnost do vlastních rukou a staraly se nejen o svou krásu, ale také o to nejcennější, co máme – naše zdraví a život,“ uzavřela.