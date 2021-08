Oči jako ostříž. Týdenní plán, který zlepší váš zrak

1. den Posílení očních svalů

Toto je špičkové cvičení pro dobrý zrak: Nejprve se podívejte vpravo, pak vlevo, nahoru a dolů. Pohyb očí propojte do kruhu a neustále ho zrychlujte. Potom podržte palec ve vzdálenosti třicet centimetrů před očima. Střídavě zrakem zaostřujte na špičku nosu, palec a nějaký bod v dálce. Cvičení opakujte desetkrát.

2.den Podpora pohyblivosti

Vztyčte ukazováček ve vzdálenosti dvaceti centimetrů před očima a upřete na něj pohled. Pak tímto prstem začněte ve vzduchu malovat číslice nebo písmena a očima sledujte pohyb prstu. Zvyšujte rychlost, poté oči nakrátko zavřete. Toto cvičení rozšiřuje zorné pole.

3. den Potrava pro oči

Ideálním dopingem pro oči jsou lutein a zeaxanthin. Ochraňují sítnici před poškozením a jsou důležité pro ostrost vidění. Jako součást stravy jsou prevencí šedého zákalu a degenerace oční sítnice. Nejvyšší obsah těchto účinných látek najdete v avokádu, brokolici a kadeřávku.

4. den Dostatek vlhkosti

Dodejte očím dostatek vlhkosti, například s hyaluronovými kapkami, které stabilizují slzný film.

Sami si však můžete připravit osvědčený domácí prostředek: tři gramy světlíku lékařského (z lékárny) povařte pět až deset minut ve sto padesáti mililitrech vody, sceďte, nechte zchladnout a poté odvarem vyplachujte oči třikrát až čtyřikrát denně.

5. den Relaxace

Třete dlaněmi o sebe, až budou příjemně teplé. Pak je mírně zakřivte do obloučku a spojené přiložte na oči, aniž by se jich dotýkaly. Dívejte se dvě až tři minuty (nebo klidně i déle) uvolněně do teplé tmy. Tento cvik podporuje tvorbu slz a je ideální prevencí krátkozrakosti.



6. den Fitness pro jasný zrak

I očím prospívá dostatek sportu, protože pohyb snižuje nitrooční tlak. Zlepšuje se tak jejich prokrvování a předchází se například onemocnění očních nervů, jako je zelený zákal (glaukom).

7. den Aktivní mrkání

Top cvičení pro posílení zraku: Při silném soustředění na obrazovku počítače nebo třeba na ruční práce potřebují oči uvolnění. Proto pravidelně vědomě mrkejte.