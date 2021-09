Nemůžete spát? Pět rad, které vám pomohou rychleji usnout

Občas se nedaří ponořit se do hlubokého spánku. A důvodem mohou být chyby, které děláte před tím, než ulehnete do postele. Poradíme vám, jak si vytvořit v ložnici příjemné klima a co dělat pro to, aby se vám lépe usínalo.