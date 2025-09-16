Kyselina hyaluronová i lososí sperma
„Lososí sperma se používá řadu let. Prvotně se aplikovalo do kolen, ale konkrétně já ho aplikuju asi tři a půl roku do obličeje,“ vysvětluje lékařka estetické medicíny Zuzana Poláková jeden z nových trendů pro krásu a omlazení.
Látka se podle jejích slov extrahuje ze spermatu lososa nebo pstruha. „DNA lososů je hodně podobná lidské DNA, tudíž to působí jako regenerátor našeho kolagenu, zlepšuje to šroubovici kolagenu a dochází k omlazení pleti,“ dodává lékařka.
Spousta lidí se vyhýbá aplikaci botoxu, protože se obávají ztráty mimiky. Jaké další prostředky je možné použít k omlazení? „Samozřejmě jsou to všechny, které stimulují kolagen a hydratují pleť. Máme i mezoterapie, které jsou jemnější a dokážou povolit jemné vrásky. Ale já bych se nebránila ani tomu botulotoxinu,“ přiznává Zuzana Poláková.
A jakou péči lékařka doporučuje po letním slunění? „Jednoznačně peeling, zbavit se hyperpigmentace a staré kůže a poté pokožku hydratovat. Ideální je řídká kyselina hyaluronová, která je třeba namíchána s aminokyselinami, výživnými látkami a vitamíny. Ta dodá glanc a nepřidá moc objemu.“