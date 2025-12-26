Kde je prapůvod vánočního zvyku obdarovávat se?
Souvisí to se základy prosociálního chování, kdy si lidé rádi vyhoví a jsou pro sebe. Pomoc člověka člověku se odvíjí už od primátů, jelikož pomoc šimpanze šimpanzovi je zakódovaná už v nich. A jakmile je sociální skupina nějakým způsobem větší – a člověk je tvor skupinový –, funguje na principu recipročního altruismu, čili dneska já tobě, zítra ty mně. S tím ovšem, že když pro vás něco udělám, nepočítám s tím, že mi to vrátíte přímo vy, počítám ale, že se mi to někudy přece jen vrátí.
Dnešní medicína má tendenci polykat sociální hříchy, takže z lenosti se nám stala prokrastinace a z obžerství porucha metabolismu, a tím z dotyčných udělala pacienty, kteří jsou také nevinní.