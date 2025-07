20:00

Touha po dlouhověkosti lidstvo provází už tisíce let. V poslední době je však slovo „longevity“ všudypřítomným fenoménem. Internet doslova zaplavují nové rady, produkty i metody, které se tváří jako vědecky podložené přístupy. Dokonce si vysloužily i svůj vlastní sofistikovaný název – biohacking. Tento kult „optimalizace těla“ se pomocí různých principů a technologií snaží ovlivnit procesy stárnutí. Co opravdu funguje a co je jen chytrý marketing? „Je to o pochopení základních a nejpřirozenějších principů zdraví, které fungují už od počátku věků,“ říká fyziolog Radim Šlachta, spoluzakladatel startupu Elonga.