Závislostí na cigaretách a tabákových výrobcích trpí čtvrtina Čechů. Dva ze tří kuřáků by rádi přestali kouřit, třicet procent se o to snaží každý rok, ale odvykání je náročné. Pomoci by chtěl doktor Radek Svoboda, který stojí za projektem Šampionát v nekouření. Chce závislým ukázat cesty, jak z návykového bludiště ven. K tomu ho inspiroval úspěšný odvykací program zahrnující přechod k vapování od profesora Petra Hájka z Londýna.

Jaká je podle vás ideální odvykací cesta?

Záleží na tom, co přesně chcete odvyknutím získat a kolik vlastního času, úsilí a nepohodlí jste ochotna vložit. Vždy by to měla být kombinace posílení motivace, kdy si uvědomíte, o co přicházíte a co byste rádi získali, dále znalostí, z čeho se vlastně kuřácká závislost skládá a jak můžete proti jednotlivým složkám bojovat.