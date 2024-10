Imunita není na globalizaci připravená, přichází éra nemocí, varuje lékař

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit

Imunita lidstva degeneruje, a to zejména posledních 200 let. Medicína nás zachraňuje a i nadále se bude snažit udržovat lidstvo v kondici. Výhodu však budou mít nakonec ti, kteří se adaptují na umělý svět. „Náš obranný systém je evolučně zhruba 500 let pozadu za současným životním stylem,“ tvrdí imunolog Radek Klubal.