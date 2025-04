Někteří lékaři hovoří o alergii jako o trvalém zánětu, který tělo oslabuje a v případě kontaktu s alergenem může vyvolat přehnanou odpověď organismu na podněty jinak zcela běžné. Je však třeba zdůraznit, že se nejedná o nemoc. „Je to zmatený imunitní systém, který reaguje na věci, na které by reagovat neměl,“ vysvětluje alergolog MUDr. Radek Kubal, vedoucí Medicínského centra Praha. Alergie je také součástí tzv. „atopického syndromu“, kterému by spíš svědčil název atypický, protože je skutečně atypickým projevem lidského těla ve zcela typické situaci. Alergie je zkrátka alchymie a život s ní nekonečné dobrodružství.

Kdy začíná pylová sezona?

Proč někdo pláče v lednu pod lískou, ale romantika pod rozvitou třešní ho nechává chladným? Vždy záleží, na který alergen jsme citliví. Příroda rozhodla o tom, že různé květiny, trávy a stromy kvetou postupně a pylová sezona pak trvá prakticky po celý rok, snad vyjma listopadu a prosince. V závislosti na počasí začíná jako první kvést líska, při vyšších teplotách již v lednu. V těsném závěsu za lískou následuje v únoru olše a bříza pojmenovaná po březnu, která patří k nejagresivnějším alergenům. Již v předjaří je tedy ve vzduchu vysoká koncentrace pylu kvetoucích stromů, která vrcholí v dubnu a květnu. Jako jedna z posledních rozkvétá v červnu lípa. V létě a na začátku podzimu kvetou především květiny a traviny.

Pylový kalendář aneb kdy je pylu nejvíce

Dřeviny: Začátek: Největší výskyt: Konec: Líska obecná leden únor duben Olše lepkavá březen březen duben Tis červený březen březen – duben květen Topol osika duben duben květen Cypřiš pravý březen březen – duben květen Vrba jíva březen březen – duben duben Vrba bílá duben duben – květen květen Jilm drsný duben duben – květen květen Jasan ztepilý duben duben – květen květen Bříza bělokorá duben duben – květen květen Jalovec obecný duben duben – květen - červen červen Třešeň ptačí duben duben- květen červen Buk lesní duben duben- květen květen Javor jasanolistý duben duben- květen květen Javor klen duben duben- květen květen Šeřík obecný duben duben- květen květen Višeň obecná duben duben- květen květen Borovice lesní duben květen červen Dub zimní duben květen červen Ořešák královský duben květen červen Hrušeň obecná duben květen květen Jabloň domácí duben květen květen Lípa srdčitá květen červen - červenec červenec

Podrobnější informace, pylové zpravodajství, lokality výskytu a atlas rostlin na pyly.cz.

Co způsobuje alergie a jejich rozšíření

MUDr. Radek Klubal z Medicínského centra Praha uvádí jako hlavní faktory například vykořenění z původního prostředí nebo vystavení jiným antigenům a odlišnému složení potravin a pylů, než v těchto podmínkách vyskytovaly v minulosti. Dále také narušení harmonie ročních období a sezonních plodin. „Jablko, lískové oříšky či mrkev obsahují látky podobné pylu břízy a tím, že na podzim jíme jablka a lískové oříšky, trénujeme náš imunitní systém na to, aby až se objeví pylové zrno, byl náš imunitní systém zvyklý a nevadilo mu to. Ale tuto harmonii jsme narušili, protože se sem přivážejí i v únoru a březnu čerstvá jablka z jižní Ameriky. Oříšky najednou jíme i na jaře. Došlo k narušení přirozené křivky, která sleduje různá roční období a dostupnost potravin.“

Projevy alergie na pyl

Proč někdo slzí v lednu u lísky, ale romantika pod rozvitou třešní ho nechává chladným? Alergie je zkrátka alchymie a život s ní nekonečné dobrodružství. Reakce na alergen je u každého člověka jiná. Také se během let může měnit, případně stupňovat. Příznaky potravinové alergie, citlivosti na zvířata či na bodnutí hmyzu jsou velmi specifické, mnohdy bouřlivé a v případě anafylaktického šoku až život ohrožující.

Další příznaky alergické reakce: únava

snížená pozornost

podráždění očí a slzení

čirá vodnatá rýma

zahlenění a ucpaný nos

kýchání

vyrážky a svědění kůže

ztížené dýchání

Ani alergie na pyl není bez rizika, zejména v případě astmatického záchvatu. Obvykle jsou však projevy nepříjemné a obtěžující, ale ne fatální. Na začátku působí nenápadně, objevuje se únava, malátnost, problémy se soustředěním či mírně zvýšenou teplotou, jak se tělo snaží vyrovnat s útokem alergenu. Následují čirá rýma, zahlenění, kýchání a suchý kašel, vyrážka. Velmi citlivé jsou jsou i oči. Alergici mohou pociťovat dráždění v očích i kolem nich, které často přechází do vleklých zánětů spojivek.

Jak poznat alergii?

Projevy alergie bývají zaměňovány za virovou infekci nebo nachlazení. Alergickou rýmu provází pocit zahlenění a ucpaný nos, ale čirá vodnatá rýma, kýchání. Záněty spojivek se opakují a po delším pobytu venku zhoršují. To však neznamená, že budete kýchat jenom venku, záleží zda a jak se pylové zrna dostanou do dýchacích cest.

Je možné alergii vyléčit nebo zmírnit?

Základní tipy, jak se chránit před pylem: Omezte fyzickou námahu a pobyt venku, zejména, když fouká silný vítr, kterým se dostává pyl z velké vzdálenosti. Vyhněte se kontaktu s dráždivými rostlinami a stromy! Oči schovejte za slunečními brýlemi, při dráždění čistěte očními kapkami

schovejte za slunečními brýlemi, při dráždění čistěte očními kapkami Nos stříkejte mořskou vodou nebo fyziologickým roztokem

stříkejte mořskou vodou nebo fyziologickým roztokem Na hlavě noste pokrývku hlavy a častěji si myjte vlasy

noste pokrývku hlavy a častěji si myjte vlasy Obličej oplachujte vodou hned po příchodu z venku

Jak bylo řečeno výše, alergie není nemoc, a není ji tedy možné léčit. Na trhu však existuje řada léků, které brání organismus před účinkem alergenů. Antihistaminika jsou na lékařský předpis i volně prodejná a v případě pylové alergie se doporučuje nasadit ještě před tím, než se plně rozjede. Rovněž byste měli podpořit imunitní systém vitamínem C, pravidelně proplachovat nos, například mořskou vodou ve spreji.

Před pylem musíte ochránit nejen sebe, ale i svůj domov. Neotvírejte okna na zbytečně dlouhou dobu a vyhýbejte se průvanu. Raději rychle vyvětrejte jedním dokořán otevřeným oknem, aby se vzduch rychle vyměnil a do interiéru se dostalo co nejméně pylu. Sítě v oknech pyl částečně zadržují, ale musíte je pravidelně čistit. Existují dokonce speciální protipylové sítě a speciální čističky vzduchu. Důležité je také často měnit lůžkoviny a prádlo sušit doma, abyste svého neviditelného nepřítele udrželi do nejdál od bezpečí domova.