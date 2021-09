Vzdor v pubertě ukazuje, že rodiče něco pokazili, vysvětluje psycholog

Skutečně je puberta pro rodiče nastaveným zrcadlem a ukazuje především naše chyby, kterých jsme se při výchově dopustili?

Puberta je jako lucerna, co osvětluje stíny naší výchovy, které jsme dříve „ve tmě“ neviděli. Do zhruba deseti až dvanácti let věku dítěte se můžeme dopouštět mnoha výchovných chyb, jejichž dopady se naplno projeví právě až v období puberty, což mnohé rodiče, s nimiž pracuji, hodně zaskočí.

Muži se bojí ženských emocí. Přestávají se zajímat, ztrácejí nadhled, berou ženy jako soupeře. A jak se může žena opřít o svého muže, když se jí bojí? Milan Studnička psycholog