Krize středního věku je podle odborníků fází, ve které si lidé začínají ve větší míře uvědomovat, že život je časově omezený. Někteří bilancují, jiní mění životní hodnoty, pro další může být toto období plné emocionálních a mnohdy i unáhlených rozhodnutí. Trošku matoucí může být skutečnost, že může vypuknout u každého člověka v jinou dobu.

U žen se často objevuje už mezi třicátým a třicátým pátým rokem a je spojena s biologickými změnami a s potřebou mateřství. Bez ohledu na to, zda má žena děti nebo ne, jako by jí tělo signalizovalo: „Máš poslední šanci!“ To způsobuje vnitřní rozpory a přehodnocování vlastní životní role. U mužů krize přichází o něco později, obvykle až kolem 40. roku života, kdy si začínají uvědomovat, že jejich fyzické výkony klesají. Výsledkem je, že začnou pochybovat o svých vlastních úspěších a chtějí změnit svůj život tak, aby se znovu cítili silní a mladí.

Poznejte její projevy

„Mám pocit, že jsem uvízl v jednom bodě. Dosáhl jsem téměř všeho, co jsem si v mládí vysnil, ale už mi to nepřináší žádnou radost. Mám skvělou ženu, šikovné děti, jsem finančně více než dobře zabezpečený. Ale cítím se nešťastný,“ říká třiačtyřicetiletý Tomáš z Prahy a jeho slova velice dobře vystihují podstatu krize – člověk ztrácí víru v hodnotu svého života.

Příznaků krize středního věku je však mnohem více. Se kterými se psychologové setkávají nejčastěji?

Ztráta smyslu a radosti z každodenních činností. Člověk začíná mít pocit, že vše, čeho dosáhl – kariéra, rodina, materiální bohatství – ztrácí na hodnotě. Věci, které dříve přinášely radost, už nevyvolávají stejné pozitivní emoce.

Devalvace úspěchů. I když má člověk vše, o čem snil, existuje vnitřní pocit, že mu už na tom nezáleží. Dům je postaven, peníze jsou vydělané, ale dobrý pocit se nedostavuje.

Pocit úzkosti a bezvýznamnosti. Mnoho lidí v tomto období také pociťuje úzkost, protože si uvědomí, že významnou část svého života již prožili, a kladou si otázku: „Co dál?"

Náhlé změny v chování. Touha „zůstat mladým" někdy vede k drastickým změnám: ke změně zaměstnání, románkům nebo třeba vášni k extrémním sportům. Ačkoliv jsou tyto kroky okolím vnímány jako překvapivé, pro konkrétního člověka se mohou zdát jako poslední šance získat zpět dřívější elán a radost ze života.

Víte, co dělat?

Pokud jste zaznamenali několik příznaků krize středního věku, nepropadejte panice. Je to normální životní etapa, která může být prospěšná, pokud k ní přistupujete vědomě a zodpovědně. Nejdůležitější je nepopírat své pocity a zážitky, ale přijmout je a snažit se pochopit jejich příčiny. Nebojte se změn, ale zároveň nedělejte impulzivní a unáhlená rozhodnutí.

Následujících několik kroků vám může pomoci touto složitou životní fází projít:

Přijměte změny. Je důležité pochopit a přijmout, že krize středního věku je přirozenou fází života. Nesnažte se s ní bojovat ignorováním svých vnitřních pocitů. Místo toho ji využijte jako příležitost k přehodnocení svých priorit.

Zamyslete se nad svými hodnotami. Je to skvělý čas přemýšlet o tom, co je pro vás opravdu důležité. Přehodnocení životních cílů vám může pomoci najít novou cestu nebo smysl.

Buďte otevření novým příležitostem. Krize středního věku není koncem, ale začátkem nové etapy. Dovolte si snít o nových projektech, zkusit něco nového, i když se to zdá riskantní.

Vyhledejte pomoc. Přejít přes tuto fázi vám mohou pomoci blízcí lidé, přátelé nebo psychologové. Nebojte se požádat o pomoc, pokud máte pocit, že si sami nevíte rady.

Pečujte o své zdraví. Pravidelné cvičení, správná výživa a oproštění se od škodlivých návyků pomáhají udržet fyzické zdraví a psychickou pohodu.

Na co si dát pozor

Krize středního věku se může rozvinout v depresi. Jak ukazují pozorování, mnoho lidí se snaží utápět své obavy v alkoholu nebo se uchýlit k jiným formám závislosti.

To může situaci zhoršit a vést k dlouhodobým depresivním stavům. Je proto důležité si těchto signálů všimnout včas a vyhledat pomoc.

Článek vyšel v květnovém vydání časopisu Zdraví.